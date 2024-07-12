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高市楠梓區援中派出所暨社區中心動土 結合托育、日照、戶政

中央社／ 高雄12日電

高市楠梓區援中派出所暨多功能社區中心今天舉辦動土典禮，高雄市長陳其邁表示，市府結合社區需求活化空間使用，將援中派出所結合日照服務、托嬰中心等，可提供全方位服務。

陳其邁今天出席動土典禮，會前媒體聯訪時他說，因應援中港周遭人口快速成長，派出所結合社區中心可提升援中港周遭社福、民政、警政相關機能，加上藍田國小興建工程，提供全方位服務及社福照顧。

陳其邁說，楠梓地區人口伴隨著南部半導體S廊帶等重要產業進駐而快速增加，市府積極推動左楠區重大建設，包括台積電設廠、新台17線道路開闢、翠華路拓寬工程、捷運紫線等，未來生活機能將越來越好。

工務局指出，工程位於藍田路，總經費約新台幣3.2億元，預計115年8月完工。建物內整合政府服務5大單位，1、2樓為派出所；3樓為托育中心、4樓是戶政事務所、5樓為日間照顧中心。未來日照服務、托嬰中心可分別提供約60名高齡者專業照顧及托嬰服務。

工務局說明，援中派出所暨多功能社區中心以「城市山丘」的設計概念，營造新興都市地區的市民友善空間，將是地方上重要的地標性建築。透過逐層退縮建築量體設計，讓空間公共性隨著綠化空間立體化，讓每一層空間都享有戶外天台綠意。

托嬰 援中港 陳其邁

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