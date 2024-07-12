南北竿深夜病患後送 採直升機與船艦雙軌

北竿1名高齡婦人昨晚因呼吸困難，在馬祖海巡隊協助下後送南竿救治。該隊今年至今已執行19次島際後送，連江縣政府則說，由醫師判斷採直升機或船艦後送。

國民黨籍連江縣議員曹丞君6月質詢縣長王忠銘，南北竿間船艇後送因碼頭設備問題，無法使用擔架僅能以徒手搬運；王忠銘當場承諾，各島病患緊急後送南竿，將全數以直升機為運送工具。

連江縣衛生福利局長陳美金今天接受中央社記者訪問時指出，目前各島緊急後送南竿機制，採直升機與馬祖海巡隊船艇雙軌並行，醫師會依病人狀態選擇後送交通工具。而各島衛生所若有需求，會先通報連江縣消防局勤務指揮中心，再由該中心連絡馬祖海巡隊或承包直升機業務的凌天航空。

海巡署第11防區指揮部今天發布新聞稿，11日傍晚6時許，北竿鄉1名年邁女性因肺水腫且呼吸急促，經北竿衛生所醫生評估有就醫急迫性，且島上無專科醫生及設備，考量當時南北竿間已無固定航班，故透過消防局勤指中心，通報馬祖海巡隊派艇馳援，後送位於南竿的連江縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立刻派遣艦艇至北竿白沙港，並與第10岸巡隊白紗安檢所、連江縣消防局人員合力接駁患者登艇，並以最大安全航速抵達南竿福澳港後，隨即由縣立醫院等人員協助，以救護車送醫救治。今年已執行19次醫療後送任務，只要接獲通報必定馳援，確保民眾生命安全。