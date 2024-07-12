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高雄炙熱難耐 交通局調號誌秒數少曬30秒

中央社／ 高雄12日電

高雄夏季酷熱，機車騎士停紅燈常躲樹蔭下，高雄市交通局7月起中午時段逐步調整市區部分路段號誌週期秒數，將週期由150秒調降為120秒，縮短30秒減少停等時間。

交通局今天發布新聞稿表示，為因應炎夏酷熱，延續去年夏季實施調降週期計畫，7月起中午時段，在兼顧車流紓解效率及行人安全通行需求下選擇次要道路，以縮短號誌週期方式，達到減少道路紅燈停等時間。

交通局說明，實施路段包括三民區中華路（不含）以東、博愛路（不含）以西、十全路以南、九如路（不含）以北，以及苓雅區中山路（不含）以東、民權路以西、五福路（不含）以南等二區域範圍內，將原週期150秒調降為120秒運作。縮短週期秒數30秒，減少路口一次性停等時間。

交通局指出，縮短號誌週期秒數需要考慮多項因素，如實施路段（路口）、幹支道車流、行人通行秒數、路段連鎖以及路段內複雜多時相路口等。

交通局將持續觀察車流疏解、號誌群組連鎖狀況，再適時檢討研擬調整。交通局呼籲，用路人遵守交通安全規則及依照燈號行駛，勿因為減少停等次數而搶快或遠離停等區，以免發生交通事故

交通事故 行人

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