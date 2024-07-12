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守護台東南迴偏鄉民眾心臟 高醫5年服務901人次

中央社／ 台東縣12日電

台東南迴偏鄉醫療資源不足，台東縣大武衛生所結合高雄醫學大學，每月2次心臟內科專科門診，5年來已經服務901人次，守護偏鄉民眾健康。

台東縣衛生局長孫國平今天告訴中央社記者，台東縣政府致力優化改善偏鄉地區的醫療資源，針對大武地區鄉親診療需求，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院專科門診進駐大武鄉衛生所，安排心臟內科醫師每月2次的門診服務，自108年開診迄今，已服務901人次。

他說，不但可以透過專科醫師心臟健康檢查來發現潛在問題，並及早進行治療；若民眾有胸痛、心悸、水腫等症狀，經治療未有改善或需心臟超音波檢查，也可以立即轉介到心臟內科評估與調整用藥。

台東縣衛生局表示，大武鄉衛生所心臟專科門診醫師可提供篩檢異常之民眾心臟超音波檢查、X光檢查及血液檢查，縮短就醫的距離和時間。近期心臟內科專科門診醫師，協助一位心律不整服用抗凝血藥物發生胃腸道出血的患者治療，因沒有服用抗凝血藥物，會增加血栓的機率。個案在醫師仔細評估及衛教下，使民眾了解藥物的重要性，醫師提供個別化的用藥指導，讓民眾安心用藥及放心治療。

台東 衛生所 醫師

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