重啟秘境！暫停開放2年 金門大膽島將於7月27日開放試營運

好消息！已經暫停開放2年的大膽島，即將重新開放登島，金門縣府今天表示，大膽島將自7月27日開始試營運，採自由市場模式，開放船舶業者申請經營方案審查，經過審查，目前有「玩美烈嶼有限公司」及「平尚國際有限公司」兩家業者提計劃並獲得許可，有意登島的民眾，可以逕行跟業者聯繫。

有「離島中的離島」之稱的金門大膽島， 面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸關係緩和，金門縣府在2014年正式接管。

自107年7月26日開放觀光試營運，108年3月1日正式營運，至109年10月30止登島人數累計約4萬人次，堪稱是金門的熱門旅遊景點，之後因為疫情而暫停開放2年，111年大膽島曾短暫營運2.5個月，隨後因島上相關設施問題再次暫停進行整備。

縣府觀光處表示，大膽島是金門縣重要的觀光資源，有壯麗的自然景觀和豐富的歷史文化吸引眾多遊客，因應與地方旅遊業者多次座談及鄉親遊客的需求，及多數議員關心地方觀光發展，隨著疫情逐漸受控，縣府多方盤點並重啟大膽島旅遊計畫，以滿足遊客需求並促進本地觀光經濟發展。另外導入自由市場模式，與民間業者合作營運，進一步提升觀光服務品質。同時為確保遊客能夠獲得豐富的導覽服務，縣府安排了大膽島解說員回訓，提升解說品質，確保每位遊客都能深入了解大膽島的歷史、文化及自然生態。

為滿足島上特殊環境，業者也將持續規劃精美遊程，規劃飲食飲品等服務，並結合藍色公路（大橋至廈門巡航），提升旅遊體驗和服務品質，讓遊客除大膽島外享受更多的附加遊程，享受多種遊程的多樣化體驗。

觀光處指出，縣府期待大膽島的重新開放成為旅遊熱點，重新煥發觀光活力，吸引更多遊客，推動金門縣的觀光產業發展。未來將持續關注旅遊市場的需求，不斷改進和提升服務，讓大膽島成為遊客心中的必訪之地。

玩美烈嶼有限公司，電話：082-362921，0975-262818

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