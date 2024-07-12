穿越潮州傘訓場縣道入夜成危路 會勘達成先設地面反光標誌共識

穿越陸軍航特部潮州傘訓空降場的屏189縣道，路段道路筆直，因軍方為確保傘兵空降訓練安全，未設立路燈、電桿等照明設備，加上周遭為草地，常有野生動物出沒，居民向立委徐富癸反映易肇生行車危安事件，徐今天邀國防部陸軍航特部和縣府工務處會勘，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。

屏東縣潮州鎮189縣道光春路跳傘場路段日前發生死亡車禍，55歲林姓女男晚上近9點騎機車經過時，與路邊竄出的狗發生撞擊，林女摔傷傷重不治，也引發鎮民議論，因跳傘場附近空曠，沒有夜間照明設施，該路段今年發生2件車禍，去年6件。

立委徐富癸今天相關單位會勘，國防部考量傘兵降落的衝擊較大，不宜設立高突物，如貓眼、燈條等地上凸起物，會中和縣府工務處達成共識，在考量落地衝擊的安全性前提下，先行設置地面上反光標誌試行，並研擬裝設崁入式燈具。