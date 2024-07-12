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穿越潮州傘訓場縣道入夜成危路 會勘達成先設地面反光標誌共識

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供

穿越陸軍航特部潮州傘訓空降場的屏189縣道，路段道路筆直，因軍方為確保傘兵空降訓練安全，未設立路燈、電桿等照明設備，加上周遭為草地，常有野生動物出沒，居民向立委徐富癸反映易肇生行車危安事件，徐今天邀國防部陸軍航特部和縣府工務處會勘，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。

屏東縣潮州鎮189縣道光春路跳傘場路段日前發生死亡車禍，55歲林姓女男晚上近9點騎機車經過時，與路邊竄出的狗發生撞擊，林女摔傷傷重不治，也引發鎮民議論，因跳傘場附近空曠，沒有夜間照明設施，該路段今年發生2件車禍，去年6件。

立委徐富癸今天相關單位會勘，國防部考量傘兵降落的衝擊較大，不宜設立高突物，如貓眼、燈條等地上凸起物，會中和縣府工務處達成共識，在考量落地衝擊的安全性前提下，先行設置地面上反光標誌試行，並研擬裝設崁入式燈具。

徐富癸說，鄉親晚上經過此路段都膽顫心驚，也時常有民眾因為看不清楚道路範圍導致意外，未來會密切關心相關單位的作業進度，期盼在不影響傘訓的前提下，共同尋求改善辦法，保護居民行車安全。

立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供
立委徐富癸今天邀國防部和縣府工務處會勘穿越潮州傘訓空降場的屏189縣道，達成在顧及傘訓員安全的前提下，在道路兩旁裝設非高突物照明設施的共識。圖／徐富癸辦公室提供

國防部 徐富癸 陸軍

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