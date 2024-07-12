公私協力共創北高捷運生活核心 捷運RK1聯合開發簽約
高雄市府今天上午舉辦高雄聯開RK1西基地案簽約儀式，由副市長林欽榮代表市府與達麗建設董事長謝志長簽訂開發合約，宣告北高雄首宗捷運聯合開發案正式啟動，象徵高雄捷運聯合開發邁向新的里程碑，本案也是今年繼O13、Y10站2案簽約後，市府完成的第3個聯合開發案，持續積極創造捷運生活核心及便捷友善的都市交通環境。
林欽榮表示，岡山路竹延伸線前於今年6月30日通車至RK1站，捷運局也已提前布局場站周邊的聯合開發，經過協商解決了岡山地區長期以來的航高問題，同時透過都市計畫的調整，賦予捷運岡山車站周邊形塑捷運生活圈的可能性，目前也積極爭取中央前瞻計畫補助1.8億元增設興建跨岡山火車站天橋，串聯岡山商圈讓生活圈更緊密。
達麗建設董事長謝志長謝志長表示，幼年對岡山的印象是一片蔗田，基於回饋鄉里，他決定投入開發，先在橋頭青埔站對側推大樓建案，之後又投資達麗米樂商場，發現具有螺絲產業的岡山區，其實消費力強勁，他豪氣地表示，現在捷運旅次是3千多人，未來可望達3萬人。
捷運局長吳嘉昌表示，本基地面積約3,498平方公尺，預估投資金額27億元，投資人規劃開發量體為地下4層、地上23層之住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，提升地區生活品質。
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