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高雄援中派出所暨多功能社區中心今動土 預計2026年8月完工

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁感謝市議員李雅芬（站立者）等民代大力爭取預算。記者王勇超／攝影
援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁感謝市議員李雅芬（站立者）等民代大力爭取預算。記者王勇超／攝影

楠梓區援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮，整合派出所、社會局、衛生局、戶政和里民服務，興建地下1層、地上6層的多功能辦公廳舍，預計2026年8月完工。高雄市長陳其邁說，總經費約3億1888萬元，完工後會有警察派出所、托育中心、日間照顧中心、戶政事務所、區公所，希望能為里民帶來全方位服務。

工務局表示，楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程，位於楠梓區近年快速發展的藍田路上，現況是社區綠地，未來新建築物完工後，將取得綠建築標章和智慧建築標章，呈現「高雄厝」的理念，提供民眾舒適優美的洽公環境，也將成為楠梓地區的新地標。

高雄市長陳其邁及多位議員、地方仕紳今天上午出席援中派出所暨多功能社區中心動土典禮。陳其邁說，總經費約3.2億元，市府自籌約2.8億元，中央補助近4000萬元預算，感謝立委李柏毅、市議員李雅芬、陳善慧、黃文志、陳麗珍、李雅慧、白喬茵等人協力爭取預算。

陳其邁表示，援中派出所暨多功能社區中心具有社福、民政、警政相關功能，再配合藍田國小的興建，可因應未來援中港社區快速成長的人口，對社區可提供全面性的服務。

工務局長楊欽富說，援中派出所暨多功能社區中心以「城市山丘」的設計概念，營造新興都市地區的市民友善空間，將是地方上重要的地標性建築。透過逐層退縮建築量體設計，讓空間公共性隨著綠化空間立體化，讓每一層的市民服務空間都享有戶外天台的綠意。

工務局說，援中派出所暨多功能社區中心整合市政相關五大單位進駐，全方位照顧市民生活。1、2樓內設有警察派出所，居民可以在此處理各類警務事務，包括報案、諮詢、申請證件等。3樓規畫為托育中心和5樓有日間照顧中心，為社區內的兒童和老年人提供專業的照顧服務，讓家長和家庭成員能夠更加放心地投入工作和生活。

工務局表示，4樓戶政事務所將為居民提供各類戶籍、證件等相關事務的辦理服務，方便居民解決各類生活實際問題。6樓為區公所大型集會堂與會議等，提供民眾諮詢與活動使用。總開發規模為地下1層、地上6層，總樓地板面積約為1282坪。

援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁與地方民代一起上香祈福。記者王勇超／攝影
援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁與地方民代一起上香祈福。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁及多位民代、地方仕紳今天上午一起出席援中派出所暨多功能社區中心動土典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁及多位民代、地方仕紳今天上午一起出席援中派出所暨多功能社區中心動土典禮。記者王勇超／攝影
援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮。記者王勇超／攝影
援中派出所暨多功能社區中心今天舉行動土典禮。記者王勇超／攝影

綠建築 陳其邁

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