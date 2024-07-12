高雄捷運RK1聯開案今簽約 被視為岡山起飛起手式

高雄市岡山路竹延伸線RK1站 （西基地） 土地聯發案由達麗建設獲選最優申請人，將投資27億興建地下4樓，地上23樓住商綜合大樓，今早與市府簽約，副市長林欽榮指此開發案讓岡山正式成為高捷生活圈一部分，是岡山起飛的起手式，未來發展成為大岡山地區門戶，指日可待。

今早簽約儀式由高雄市副市長林欽榮及達麗建設董事長謝志長代表簽署，聯開案基地位於台鐵岡山車站及捷運RK1站西側，基地面積約3498平方公尺、建蔽率70%、容積率為630%，日後將與捷運站西出口共構。大樓建築外觀以岡山典寶溪特有的白茅草意象為建築元素，並結合岡山老街與科技想望，也規畫垂直綠意，預計引進店舖、住宅與公共托嬰中心等設施，明年元月取得建照。

達麗建設董事長謝志長做出回饋鄉里的承諾，並強調絕對會在2029年如期完工，「不能漏氣」。未來捷運線若再延伸，會繼續投入開發。

副市長林欽榮表示，試營運中的岡山RK1站，開站12天單日旅次已達3100人，超越岡山火車站的2600多人，高雄市至今有4個正式簽約的聯開案，RK1是第5案，目前全市5個案子總投資額逾250億元，高市府將可獲注144億元，期許達麗建設的投入，能成為北高雄聯開案領頭羊。他同時預告，RK1站東土地近期也會公告招商，軌道建設的下一步，是捷運紫線。