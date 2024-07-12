不只彰化！垃圾破袋檢查「逾半未分類」 屏縣硬起來8月起拒收並開罰

長達近3年的疫情期間基於防疫衛生安全考量，垃圾強制分類措施無法貫徹執行，屏東縣政府環保局今年與各鄉鎮市公所擴大執行垃圾袋破袋檢查，由於上半年宣導期間，發現逾半數民眾未落實垃圾分類，環保局定8月起強力執法，未依規定分類並排出者，清潔隊將拒收，執意排出者將開罰1200至6000元罰鍰，無故拒絕稽查人員請求提示身分證明者，加處600至3000元罰鍰。

縣環保局長顏幸苑說， 過去在疫情影響下，外帶、外送餐飲平台興起，一次性餐具、用品大量使用，又於防疫衛生安全考量，垃圾強制分類措施無法貫徹執行，導致民眾逐漸疏忽垃圾分類回收的重要性，過去很長一段時間以來養成的資源回收習慣遭遇嚴重挑戰；未分類的回收物，不僅只是錯置資源，更使得廢棄物處理負荷節節攀高，危及一般廢棄物自主處理能力。

為減少垃圾產生量以持續保有自主處理能力，縣環保局今年與鄉鎮市公所清潔隊執行垃圾袋破袋檢查，上半年宣導期間，共偕同地方清潔隊抽查2388包民眾排出垃圾，顯示有逾半數民眾未落實垃圾分類，違規項目以鋁箔包、紙容器、塑膠容器、紙類及廚餘等居多，在上半年宣導期過後，為避免資源回收物及廚餘混雜於一般垃圾中排出情形一再發生，環保局自8月起展開強力執法。

環保局說，除執行垃圾袋破袋檢查外，也將加強焚化廠進廠垃圾落地檢查，公所清潔隊進廠車輛如有夾雜資源回收物、廚餘、事業廢棄物及危險易爆炸容器等，違規情節達縣崁頂垃圾資源回收廠廢棄物進廠管理要點退運規定者，將全車予以退運並記點；持續累犯的車輛，則從源頭禁止該清運車輛進廠。