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高雄道路標線呈現「閃電型」…網友猜「高溫融化」 管理單位說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市小港區長春街的標線呈現「閃電型」，引起網友熱議。圖／翻攝自路上觀察學院1
高雄市小港區長春街的標線呈現「閃電型」，引起網友熱議。圖／翻攝自路上觀察學院1

近日有民眾發現高市小港區長春街上的黃色道路分隔線，竟呈現閃電般的彎曲形狀，拍下照片上傳臉書後引發熱議。有人推測是油太熱軟化導致標線走針，也有人說，「劃線的人是被鬼嚇到逆」。經濟部工業局所屬臨海工業區服務中心說，長春街去年有廠商挖路埋管，道路重新鋪設後被往來大車重壓，才讓標線變型，「與近日高雄的高溫無關」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出小港區長春街的雙黃線與黃虛線變成閃電形狀的照片。許多網友異口同聲說，近日高雄天氣炎熱，氣溫經常高達攝氏30多度，「可能因此造成柏油高溫軟化」「熱到模糊」。

也有網友說，「劃線時遇到地震？」「畫線人員被鬼撞到了」「本來是直的，但路面柏油被重車壓壞，視覺上就彎彎曲曲的」。

高雄市交通局說，長春街是屬於經濟部工業局所屬臨海工業區管理的道路，非市府管理。

臨海工業區服務中心說，去年工業區有廠商為了埋管而開挖道路，工程結束後由包商重新鋪設道路並繪製標線，但新鋪好的路面因為往來重車輾壓，導致標線變型，「與高溫無關」，近期發現長春街標線遭重車輾壓變型，已通知去年挖管的廠商須重新修復路面。

高溫

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