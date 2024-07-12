高雄3車站設智慧圖書館 搭火車、坐捷運順便借書

高雄市文化局在台鐵高雄車站、捷運左營站與岡山高醫站設置智慧圖書館，平均每月借閱圖書近千人次，借閱量逾2000本，智慧圖書館自各大書局熱門排行榜、高市圖熱門書借閱排行榜及預約書排行榜，選出熱門書籍，適合通勤族「輕閱讀」，搭車時走文青風，充實心靈。

現代人手不離手機，搭乘大眾運輸時也盯著螢幕不放，文化局發現通勤族需求，在台鐵高雄車站、捷運左營站與岡山高醫站設置智慧圖書館，平均每月借閱量超過2000本。

高市文化局2009年起在捷運中央公園站建置第1代智慧圖書館，民眾搭捷運前供借閱1本書伴隨旅程，後來中央公園站撤除，另在左營站、岡山高醫站設點服務，2018年升級為第2代智慧圖書館，民眾更方便借閱。

每座第2代智慧圖書館可放置400本書，架上書籍包括當月熱門書、新書及漫畫，「語言文學」占38%最多，其次「藝術類」占22.35%，成套漫畫如灌籃高手、怪醫黑傑克、排球少年等，都適合在車上打發時間，很受歡迎，去年智慧圖書館年借閱量約2萬6000本，比2018年成長了185%。

文化局表示，民眾可帶身分證至任一市立圖書館分館辦理借書證，也能持圖書館借閱證至各分館，將一卡通與借閱證結合，方便使用。