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高雄8大商圈達共識 拚永續發展落實減塑

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄8大商圈今天聯合舉辦商圈永續發展暨減塑專題論壇分享會，邀產官學界探討商圈如何因應節能減碳等挑戰，也凝聚減塑共識。記者王昭月／翻攝
高雄8大商圈今天聯合舉辦商圈永續發展暨減塑專題論壇分享會，邀產官學界探討商圈如何因應節能減碳等挑戰，也凝聚減塑共識。記者王昭月／翻攝

高雄8大商圈今天聯合舉辦商圈永續發展暨減塑專題論壇分享會，邀產官學界探討商圈如何因應節能減碳挑戰，提升競爭力並落實減塑，為地球環境盡心力，國際ESG永續發展協會理事長徐祥禎建議店家祭出減塑補助，也可比照自備環保杯優惠，鼓勵消費者使用自備環保餐盒或餐具。

合辦論壇的商圈，包括新堀江商店街區永續發展協會、河堤商圈發展協會、哈瑪星風華再現促進協會、南華觀光商圈發展促進會鹽埕堀江管理協會、蓮池潭觀光商圈發展協會、鳳山三民路商店街發展協進會、三多商圈發展協會，也象徵攜手同進。

哈瑪星商圈理事長陳慧玟說，環境問題日漸加劇，推動永續發展已成為企業和社會的共同責任，哈瑪星商圈2017年在高雄生態交通全球盛典哈瑪星生態交通示範計畫中結合中央、地方及民間單位資源，讓哈瑪星成為生態交通示範區，為遊客帶來生態交通新體驗。高市府經發局主祕書陳怡良表示，高市府積極發展AI科技產業，希望各商圈也能持續邁向永續發展的目標。

這場論壇由國際ESG永續發展協會多位ESG專家擔任桌長，為各商圈提供具體解決方案、也鼓勵高雄各商圈在減塑、節能減碳、資源循環利用等方面，能邁向綠色數位轉型。

徐祥禎特別指出，高雄人熱情好客，商圈能永續經營的本質是誠信，對環境、對消費者負責。他進一步建議商圈店家，鼓勵客人搭大眾公共運輸系統來，多使用載具索取雲端發票，以擴大減碳效益。此外店家亦可提出減塑補助，可比照自備環保杯優惠，鼓勵消費者使用自備環保餐盒或餐具，以減塑行動護地球。

高雄8大商圈今天聯合舉辦商圈永續發展暨減塑專題論壇分享會。記者王昭月／翻攝
高雄8大商圈今天聯合舉辦商圈永續發展暨減塑專題論壇分享會。記者王昭月／翻攝

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