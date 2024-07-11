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屏東首見依促轉條例拆蔣公銅像 大陳義胞後代盼留

中央社／ 屏東縣11日電
屏東縣新園鄉中興社區多為1955年從大陳島撤退到台灣的大陳義胞後代，鄉公所11日表示，社區內中正公園對居民而言是具歷史性的小公園，公所將接管作一次性整理，礙於資源有限，往後交由社區自行維護環境。中央社
屏東縣新園鄉中興社區多為1955年從大陳島撤退到台灣的大陳義胞後代，鄉公所11日表示，社區內中正公園對居民而言是具歷史性的小公園，公所將接管作一次性整理，礙於資源有限，往後交由社區自行維護環境。中央社

屏東首見依促轉條例要求拆除蔣公銅像，新園鄉中興社區多為1955年從大陳島撤退到台灣的大陳義胞後代，向立委蘇清泉陳情盼保留，今天會勘；人權團體表示，保留無助轉型正義

新園鄉中興社區5月底接獲國有財產署南區分署屏東辦事處公文，依據促進轉型正義條例相關規定，社區內中正公園的設施與蔣中正塑像，經查占用國有土地，限社區於6月底前盡速拆除。

中興社區多為1955年從大陳島撤退到台灣的大陳義胞後代，當地社區發展協會向國民黨立委蘇清泉陳情，希望保留公園與塑像，今天蘇清泉與國產署、新園鄉公所等單位到場會勘。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，新園蔣公銅像面臨拆除，感到心情沉重，將協助居民申請經費維護環境，後續由鄉公所與協會管理。蔣公銅像是居民寄託也是成長回憶，歷史上任何人物都要尊重，不要「數典忘祖」，要教育下一代緬懷祖先。

蘇清泉指出，時代不同感受不同，現代人覺得是威權，那時代的人也許覺得好，不應用百年後心態批評百年前，日本政權撤出時也有台灣人希望繼續由日方管理。

屏東市民代傅建雄居中協調，他說，蔣公銅像所在地目屬於農地，國產署可無償撥用，但撥用對象不能是社團法人或社區發展協會，必須是公部門。目前協調以新園鄉公所作單位，依小型公園角度申請撥用。

新園鄉長方冠丁表示，這塊地對大陳新村而言是具歷史性的小公園，公所同意接管作一次性整理，礙於資源有限，往後交由社區自行維護環境。

大陳島民第二代、屏東新園鄉中興社區發展協會理事長王華雲說，銅像象徵大陳島民精神與歷史，不保留下來「會被老一輩罵死」；現年33歲的陳情召集人徐佑榕也說，公園有大陳島模型，小時候爺爺奶奶會講述大陳島往事，對蔣中正有深厚認同；銅像所在位置不妨礙外人，所謂實踐轉型正義，只是政黨鬥爭。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，轉型正義工程推動常受居民因經歷過戰爭，對蔣公銅像懷有情感；顧及居民情感，政府可投入資源作口述歷史等記憶採集。然而蔣公銅像存在對威權統治受害者是重啟傷痛記憶，不具留下的正當性。

施逸翔說，轉型正義精神，是在現在民主體制下，處理過去威權時期大規模人權侵害；不單處理威權象徵銅像，也處理「中正路」路名等，台灣在全球目前情勢下選擇加入自由民主陣營，也應抉擇留下獨裁者象徵、或是不惜成本改正威權遺留下的錯誤。

促轉條例 屏東 蔣中正 蘇清泉 轉型正義

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