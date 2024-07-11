馬祖遠鵬盃籃球賽 45歲以上「老馬」限定

為紀念已故前消保官楊遠鵬對馬祖籃球發展貢獻，連江縣從2019年起舉辦「遠鵬盃」籃球賽，第3屆將於11月7日起開打，盼全國45歲以上球員們踴躍報名。

連江縣體育會今天發布新聞資料指出，第3屆全國「遠鵬盃」老馬籃球賽，將於11月7日至10日於南竿鄉體育館舉行。賽事分為55歲以上之老馬組，以及45歲以上之中馬組。參加者不限國籍，但馬祖在地居民可下修5歲。每位球員限報1隊，並不得跨組參賽。

體育會說，球賽命名「遠鵬盃」，為紀念長年於公務之餘積極推動馬祖籃球教育的前連江縣消保官楊遠鵬，他出生於籃球世家，也曾為東吳大學籃球校隊隊長。可惜他於2019年7月在指導學生籃球時，突然倒地不起而逝世。

體育會表示，遠鵬盃舉辦以來，吸引全台各地資深球友們報名參加，參加比賽以球會友同時，也會利用空餘時間走訪在地觀光景點。第3屆仍希望號召海內外球友齊聚馬祖，共同切磋球技。

除比賽本身具紀念意義外，冠亞季軍獎品亦充滿馬祖特色，各組第1名皆可得到15年馬祖大藍寶陳年高粱2箱，第2名10年陳高1箱，第3名則為陳高1箱，盼能吸引全台老馬好手們踴躍報名。

報名球隊需自理台馬間機票或船票、當地住宿與交通等，並建議自行投保運動傷害險與意外險。體育會建議，報名後即早訂定離島機位，並提早1至2日抵達馬祖，熟悉比賽場地。

報名時間自即日起至10月1日止，報名表與比賽辦法下載網址為：https://reurl.cc/XGd6WM。