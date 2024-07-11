影／網紅鳳梨現身屏東做公益 難得提起與辣妻的生子計畫

網紅鳳梨（吳泓逸）今天現身屏東做公益，他今年2月和交往多年的歐菈登記結婚。鳳梨今出席公益活動時，也分享婚姻近況，談到未來是否會生小孩？鳳梨說，順其自然，沒有很刻意做備孕這件事情，工作上還是比較忙，去年之後比較在幕後經營事業。

屏東文傳不動產總經理鄭景鴻與鳳梨熟識，今邀請鳳梨到屏東，愛心認購創世基金會屏東院分院今年7月演出的愛心兒童劇票券100張，為籌建創世花蓮分院一起努力。

鳳梨在屏東也開設飲料店，鳳梨說，他退到幕後很久了，這次響應兒童劇，受到鄭總邀約，問他要不要一起做公益，他也休息一年多了，想說藉由這機會參與活動，讓小朋友有不錯回憶。

鳳梨今天也被問到今年2月與交往多年歐菈登記結婚後，有沒有生子計畫？鳳梨說，「順其自然，沒有很刻意做備孕這件事情，工作坦白說還是比較多比較忙一些，去年之後，比較在幕後，經營事業，包括飲料，服飾，零食廠，還有一些土地買賣之類的，重心比較忙一點。」

鳳梨近日在臉書PO出一段影片，影片中他驚恐萬分求救「幫我抓蟑螂啦，很恐怖啦」，歐菈鎮定靠近目標，更猛的是歐菈手上完全沒有任何工具，單憑雙手抓蟑螂，第一次沒抓到，嚇得鳳梨當場爆粗口，接著歐菈神色自若徒手抓住蟑螂，再丟進馬桶沖掉，對蟑螂沒有任何畏懼，果真是奇女子。

鳳梨今也說，蟑螂都是老婆負責抓的，「我對蟑螂沒辦法，蜘蛛、老鼠那些東西都我來，蟑螂我真的沒辦法，很噁心」。老婆都是徒手抓蟑螂，老婆小時候在山上長大，還會抓昆蟲、蛇，有的沒的，以後這類問題就交給老婆，「女生我遇到都是很怕蟑螂，她算是特例」。