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澎湖救護直升機搶命 24小時內完成3起後送

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖駐地凌天航空醫療直升機，在搶命的大前提下，從昨天晚間至今天在不到24小時內，共執行3起緊急醫療後送任務，機組員從黑夜至白天幾乎沒有休息，順利完成後送就醫任務。

澎湖縣政府衛生局表示，凌天航空救護直升機從昨晚近9時起至今天下午3時，共執行3件緊急後送任務，其中1起是七美離島58歲男子不明原因昏迷，原本計畫送高雄，因滑行道夜間施工改後送至馬公三總澎湖分院。

衛生局表示，另外2起是在今天凌晨2時和下午近3時，一名60歲男子非創傷性蜘蛛網膜下腔出血和另名46歲男子腹部鈍挫傷合併肝臟撕裂傷及腹內積血，分別由部立澎湖醫院與三總澎湖分院後送至台南成大和高雄榮總醫院。

凌天航空表示，救護直升機自107年起擔任澎湖緊急後送任務，除在111年間曾1天執行4次任務最多次外，昨晚至今天在不到24小時內，執行3起緊急後送任務也算少見，但慶幸都在天候許可下順利完成。

澎湖縣 直升機 衛生局

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