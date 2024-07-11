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騎車常鬼切！屏東警揭高齡者肇事3原因 長輩過馬路「沒做2事」也被點名
屏東警分局轄區人口密集，根據統計轄區屏東市、萬丹鄉、長治鄉與麟洛鄉今年至今已發生22件死亡車禍，萬丹最多14件。另外，65歲以上年長者死亡人數高達11人，占5成。屏東警分局表示，12到18日將展開大執法，加強取締機慢車未兩段左轉、闖紅燈、汽機車不停讓行人與無照駕駛等違規樣態。
屏東警分局分析，轄內1市3鄉，今年至今死亡車禍，屏東市6件、萬丹鄉14件、長治鄉2件、麟洛鄉0件，65歲以上年長者死亡人數達11人，占總比例50%。警方統計，今年度取締65歲以上駕駛人交通違規計1613件，突顯高齡者交通安全觀念亟需提升。
屏東警分局分析，高齡者常見肇事原因三大樣態，多車道轉彎未依規定、未依兩段式左轉與行人違規。
警方分析，「多車道轉彎未依規定」，高齡者騎乘機車或自行車，突然自外側車左轉、或自內側車道右轉，即俗稱的「鬼切」，往往造成直行車輛閃避不及而發生事故。
「未依兩段式左轉」，設有「機慢車兩段式左轉」標誌及劃設「待轉區」的交岔路口，機慢車駕駛人應依規定兩段式左轉，常有高齡者未依規定兩段式左轉導致交通事故發生。
「行人違規」，年長者穿越道路時，未確認左右來車就逕行通過，或夜間過馬路時未穿著明亮，易使駕駛人視線誤判而引發車禍。
警方表示，7月12日至18日展開交通大執法，加強取締機慢車未依兩段式左轉、闖紅燈、汽機車不停讓行人以及無照駕駛等違規態樣，另針對萬丹鄉無號誌路口加強事故防制，藉由見警率的增加，提醒用路人勿對交通違規存僥倖之心。
警方提醒，75歲以上高齡駕駛人應配合監理站辦理換發駕照，期盼高齡長輩能增進交通安全觀念並遵守交通規則，以避免車禍憾事發生。
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