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高市青年局赴日取經 力邀太刀川英輔訪台辦展

中央社／ 高雄11日電

強化設計產業創新，高市青年局首度赴日本取經，青年局長張以理拜會日本工業設計協會理事長太刀川英輔，力邀他造訪高雄青創空間Pinway並辦展，增進雙方合作。

青年局今天發布新聞稿指出，太刀川英輔是日本工業設計協會史上最年輕理事長、也是NOSIGNER創辦人，席間，太刀川熱情闡述社會設計為生活帶來的改變，從家喻戶曉「東京防災手冊」、地方創生活化偏鄉、淨零與再生能源計畫，聊到新銳人才培育、設計產業鏈應用議題，雙方相談甚歡。

張以理指出，青年局建立設計徵件競賽平台，改造經典老牌企業形象，也是以設計思考出發，因此對於太刀川用設計理念推動重建地方產業感到敬佩，值得借鏡學習。張以理力邀太刀川英輔走訪駁二Pinway8號倉庫評估辦理展覽活動，期盼雙方在人才交流與設計產業發展有合作機會；太刀川當場應允，盼到訪高雄有更多實質交流。

青年局此行也受邀參加國家新創品牌Startup IslandTAIWAN在大阪舉行的新創交流開幕活動（NavigatingDX Opportunities of World Expo Osaka），觀摩日本新創市場。

張以理等人也至日本貿易振興機構（JETRO）拜會，與京都所所長庄秀輝建立聯繫管道，期盼雙方新創圈更多交流，未來有機會針對人才培育和青年就業困境等議題進行實質討論。

青年局表示，此外在台灣設計界所熟知的日本優良設計獎（Good Design Award）全球徵件，根據日本設計振興會統計，台灣人報名該獎項數量占總報名數近1成，獲獎成績也不俗。

張以理表示，這次也拜會日本設計振興會，以往日本振興會到台灣只在北部辦理宣傳說明會，他向振興會提議明年移師高雄舉辦，盼幫助在地設計師第一手接觸報名資訊，提升國際視野。

青年局此行也拜會秋葉原觀光協會，希望透過當地特色活動「AKIHABARA文化祭」、「秋葉原電影節」推行動漫產業見學團，讓高雄青年有機會參訪動漫製作全貌，該協會社長加賀秀祐也表示樂見與高雄合作，促進雙邊新媒體與動漫產業交流。

日本 青創

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