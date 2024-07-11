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移動故事屋暑假前進屏東 沉浸式親子劇場五感大開

中央社／ 屏東縣11日電

超人氣親子劇場「移動故事屋」，27日至8月9日進駐屏東演藝廳實驗劇場，共42場沉浸式親子劇場，感受全新5D新體驗，提供親子暑假新去處。

縣府今天發布新聞稿表示，移動故事屋以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為演出主軸，隨劇情軸線推進，伴以聲光、雨水、震動、香氣等特效出現，給觀眾驚喜，除觀賞劇場動畫的視覺與聽覺外，更有嗅覺、觸覺等五感體驗；劇場在全台巡演，場場完售好評，終於來到屏東，不容錯過。

縣府提及，屏東演出分為「演員說書場」及「動畫體驗場」，共42場次。假日為「演員說書場」，將於60分鐘內演出2齣動畫「機器人流浪記」及「紅鼻仔大冒險」，透過說書人演員精彩肢體與聲音呈現，配合動畫演出，近距離互動對話，引導大小朋友深思探索。

觀賞過程中，說書人會穿梭於觀眾席間，打破視角與方向限制，創造更多與觀眾互動的形式與機會，豐富劇場觀賞感受，每場次限150人入場，售票分為搖滾區新台幣250元、座位區100元，購票資訊可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢。

平日為「動畫體驗場」，每場次30分鐘，由「最棒的種子阿甘」及「水底寮圖書館」2齣動畫輪播，並規劃華語、台語、客語等母語多聲道，可至ACCUPASS平台報名，或上屏東藝遊粉絲專頁（Facebook）查詢。

劇場 動畫 屏東 親子

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