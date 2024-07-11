快訊

交保夢碎！檢抗告成功鄭文燦三度開羈押庭 法官裁定收押

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

搭郵輪巴士訪屏東泰武 大武山下傳統文化盡收眼底

中央社／ 屏東縣11日電

屏東縣政府暑期郵輪巴士，深度走訪原民部落，推出「悠遊泰武一同趣」，感受北大武山排灣族傳統文化之美，13日首航，共8梯次，每梯次限40人，每人只要新台幣799元。

縣府今天發布新聞稿表示，泰武鄉蘊含豐富排灣族文化，泰武咖啡以阿拉比卡之鐵皮卡咖啡聞名，從日治時期保留至今的咖啡老樹，種植在海拔約850至1200公尺，為讓更多人看見泰武鄉，活絡部落經濟及地方創生，與在地排灣文化做聯結，讓旅客走進部落認識屏東原民文化。

郵輪巴士首站抵達平和部落，山區種植2000株以上吉貝木棉樹，一覽山林相映的美麗景緻，這裡同時培育出多名健力選手，因而有「大力士村」的故鄉之稱。

第2站到佳平部落，參觀世界百大特殊教堂「佳平法蒂瑪聖母堂」，由神父杜勇雄設計、興建，教堂不但擁有歐洲教堂特色，融入屏東原住民排灣族元素，是台灣少見的華麗教堂，四周布滿各式各樣的大型雕刻藝術品，皆有其意義及故事；第3站到吾拉魯滋部落咖啡園區，可以聞到濃醇香的咖啡味，介紹咖啡豆從採下到製成咖啡的過程。

交通旅遊處表示，2024年暑期限定郵輪巴士「悠遊泰武一同趣」，活動總共8梯次，每梯次限40名，每人只要799元；另外，今年8月也將推出東港迎王祭的主題郵輪巴士，可關注屏東縣政府交通旅遊處臉書（facebook）粉絲頁。

北大武山 原住民 咖啡 屏東縣政府 巴士 排灣族

延伸閱讀

中越跨境旅遊 上半年續增溫

中越跨境旅遊 上半年續增溫

印度臥鋪巴士超車不慎撞貨車 至少18死19傷

高鐵屏東延伸線有望進高雄車站？高屏政治人物說法曝光

相關新聞

高雄鳳山曹公圳親水河岸 居民盼「重現北門」打造兒童遊戲場

高雄市鳳山的鳳山溪曹公圳經過整治，成為親水河岸的景觀空間，居民希望曹公圳能增加夜間的燈光展示，並在鄰近台鐵鳳山車站、曹公...

高市府人事業務轉型推手陳詩鍾 40年公門生涯畫圓滿句點

高雄市政府最近有多名局處首長異動，其中人事處長陳詩鍾將於7月16日屆齡退休，他在40多年職涯中，倡導人事業務資訊化、工作...

屏東夏日狂歡祭 怪獸出沒

「屏東夏日狂歡祭」7月20日將登場，16日下午3時先開放試玩。今年結合既有的共融遊戲場，再增設水樂園、機械遊具，推假日市...

氣爆求償案 高市府改負8成責任

10年前高雄氣爆事件由高市府代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，其中2案一審認定高市府有4成過失，合計判賠7942...

高雄火車站圓球反光 挨批刺眼

高雄捷運公司為美化位在高雄火車站旁的通風井，以不鏽鋼片將通風口裝飾成9.3公尺高的圓球，但陽光反射下卻讓許多騎士、路人抱...

22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。