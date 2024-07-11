搭郵輪巴士訪屏東泰武 大武山下傳統文化盡收眼底

屏東縣政府暑期郵輪巴士，深度走訪原民部落，推出「悠遊泰武一同趣」，感受北大武山下排灣族傳統文化之美，13日首航，共8梯次，每梯次限40人，每人只要新台幣799元。

縣府今天發布新聞稿表示，泰武鄉蘊含豐富排灣族文化，泰武咖啡以阿拉比卡之鐵皮卡咖啡聞名，從日治時期保留至今的咖啡老樹，種植在海拔約850至1200公尺，為讓更多人看見泰武鄉，活絡部落經濟及地方創生，與在地排灣文化做聯結，讓旅客走進部落認識屏東原民文化。

郵輪巴士首站抵達平和部落，山區種植2000株以上吉貝木棉樹，一覽山林相映的美麗景緻，這裡同時培育出多名健力選手，因而有「大力士村」的故鄉之稱。

第2站到佳平部落，參觀世界百大特殊教堂「佳平法蒂瑪聖母堂」，由神父杜勇雄設計、興建，教堂不但擁有歐洲教堂特色，融入屏東原住民排灣族元素，是台灣少見的華麗教堂，四周布滿各式各樣的大型雕刻藝術品，皆有其意義及故事；第3站到吾拉魯滋部落咖啡園區，可以聞到濃醇香的咖啡味，介紹咖啡豆從採下到製成咖啡的過程。

交通旅遊處表示，2024年暑期限定郵輪巴士「悠遊泰武一同趣」，活動總共8梯次，每梯次限40名，每人只要799元；另外，今年8月也將推出東港迎王祭的主題郵輪巴士，可關注屏東縣政府交通旅遊處臉書（facebook）粉絲頁。