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走文青風！ 搭捷運、火車也能借書 高雄3交通站點設智慧圖書館

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
智慧圖書館有成套漫畫如灌籃高手、怪醫黑傑克、排球少年等。記者潘奕言／攝影
智慧圖書館有成套漫畫如灌籃高手、怪醫黑傑克、排球少年等。記者潘奕言／攝影

現代人手不離手機，就算搭乘大眾運輸也盯著螢幕不放，若能在搭車前借一本書，在車上充實心靈又走文青風。高雄市文化局在台鐵高雄車站捷運左營站與岡山高醫站設置智慧圖書館，平均每月借閱圖書近千人次，借閱量超過2000本。

文化局表示，2009年開始在捷運中央公園站建置第一代智慧圖書館，提供民眾搭乘捷運前，借閱一本書伴隨旅程，並陸續於捷運左營站、岡山高醫站設點服務。後鑑於需求增加，為了提升服務品質，2018年更新設備為第二代智慧圖書館，讓民眾更方便借閱。

目前中央公園站點已撤除，現於3交通站點內設置智慧圖書館，包括捷運R16左營站的穿堂層車站服務台附近（收費閘門內／付費區內）、R24岡山高醫站穿堂層鄰近2號出入口，及台鐵高雄車站西售票處近西1門處。

文化局表示，每座第二代智慧圖書館可放置400本書，選書標準是彙整各大書局熱門排行榜、每月高市圖熱門書借閱排行榜、每月高市圖預約書排行榜，選出熱門書籍，盡量以「輕閱讀」取向配合通勤族的需求來選書。

智慧圖書館架上類型可分為當月熱門書、當月新書、漫畫等，以中文圖書分類法第8類的「語言文學」占38%最多，其次為第9類「藝術類」占22.35%，其中成套漫畫如灌籃高手、怪醫黑傑克、排球少年等，適合在車上打發時間，很受歡迎。

去年智慧圖書館年借閱量約2萬6000本，比2018年成長了185%，平均每月借閱近千人次，借閱量超過2000本。民眾可攜帶身分證至任一市立圖書館分館辦理借書證，也能持圖書館借閱證至各分館，將一卡通與借閱證結合，方便使用。

捷運岡山高醫站的智慧圖書館。圖／高雄市文化局提供
捷運岡山高醫站的智慧圖書館。圖／高雄市文化局提供
捷運左營站的智慧圖書館。圖／高雄市文化局提供
捷運左營站的智慧圖書館。圖／高雄市文化局提供
台鐵高雄車站設置的智慧圖書館。記者潘奕言／攝影
台鐵高雄車站設置的智慧圖書館。記者潘奕言／攝影

一卡通 圖書館 大眾運輸 捷運 通勤族 高雄車站

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