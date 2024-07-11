走文青風！ 搭捷運、火車也能借書 高雄3交通站點設智慧圖書館

現代人手不離手機，就算搭乘大眾運輸也盯著螢幕不放，若能在搭車前借一本書，在車上充實心靈又走文青風。高雄市文化局在台鐵高雄車站、捷運左營站與岡山高醫站設置智慧圖書館，平均每月借閱圖書近千人次，借閱量超過2000本。

文化局表示，2009年開始在捷運中央公園站建置第一代智慧圖書館，提供民眾搭乘捷運前，借閱一本書伴隨旅程，並陸續於捷運左營站、岡山高醫站設點服務。後鑑於需求增加，為了提升服務品質，2018年更新設備為第二代智慧圖書館，讓民眾更方便借閱。

目前中央公園站點已撤除，現於3交通站點內設置智慧圖書館，包括捷運R16左營站的穿堂層車站服務台附近（收費閘門內／付費區內）、R24岡山高醫站穿堂層鄰近2號出入口，及台鐵高雄車站西售票處近西1門處。

文化局表示，每座第二代智慧圖書館可放置400本書，選書標準是彙整各大書局熱門排行榜、每月高市圖熱門書借閱排行榜、每月高市圖預約書排行榜，選出熱門書籍，盡量以「輕閱讀」取向配合通勤族的需求來選書。

智慧圖書館架上類型可分為當月熱門書、當月新書、漫畫等，以中文圖書分類法第8類的「語言文學」占38%最多，其次為第9類「藝術類」占22.35%，其中成套漫畫如灌籃高手、怪醫黑傑克、排球少年等，適合在車上打發時間，很受歡迎。