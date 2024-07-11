快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

高市大寮萬丹、至學、光明路口改造 友善行人大變身

中央社／ 高雄11日電

高雄市萬丹路、至學路與光明路路口是大寮區內交通樞紐，但動線複雜，為友善行人，工務局重新改造路口，增設實體行人庇護交通島、行人專用號誌並刨鋪路面及繪設行穿線，已於近日完工。

萬丹路、至學路串聯省道台25線及台29線，為和發產業園區的聯外道路，光明路則是鳥松、大寮居民往來重要道路，交會路口也成為區域運輸節點，不過此處路幅寬廣為大型路口，且原有動線複雜，行人通過時須花較多時間。

此外，此路口過去缺乏行人交通引導設施，原有標線型人行通道及軟質防撞桿的設置安排較不易理解與辨識，也為路口交通安全帶來隱憂。

高市府工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，市府檢討路口規劃，將標線型人行通道改造為實體設施，透過可供行人停等的交通島，搭配行人號誌與重新規劃標線，提供友善通行環境。

道工處補充，路口改造工程已於近日完成，同時也全面重新刨鋪路口路面，並將路口原有阻擋視線的植栽一併移置，陸續以草皮綠美化。

工務局指出，路口改造不只改善交通安全問題，也營造更舒適美觀用路環境；市府目前正陸續著手改善多處路口，積極優化高雄市道路交通環境。

萬丹 行人 高雄市

延伸閱讀

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

房地交易熱！申請建築套繪爆增 新北將收費年底上路

澄清路左轉車道從分隔島冒出...網轟這設計「有夠蠢」 高市交通局回應了

以色列駐台代表訪高市 與陳其邁暢談教育、新創合作

相關新聞

高雄鳳山曹公圳親水河岸 居民盼「重現北門」打造兒童遊戲場

高雄市鳳山的鳳山溪曹公圳經過整治，成為親水河岸的景觀空間，居民希望曹公圳能增加夜間的燈光展示，並在鄰近台鐵鳳山車站、曹公...

高市府人事業務轉型推手陳詩鍾 40年公門生涯畫圓滿句點

高雄市政府最近有多名局處首長異動，其中人事處長陳詩鍾將於7月16日屆齡退休，他在40多年職涯中，倡導人事業務資訊化、工作...

屏東夏日狂歡祭 怪獸出沒

「屏東夏日狂歡祭」7月20日將登場，16日下午3時先開放試玩。今年結合既有的共融遊戲場，再增設水樂園、機械遊具，推假日市...

氣爆求償案 高市府改負8成責任

10年前高雄氣爆事件由高市府代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，其中2案一審認定高市府有4成過失，合計判賠7942...

高雄火車站圓球反光 挨批刺眼

高雄捷運公司為美化位在高雄火車站旁的通風井，以不鏽鋼片將通風口裝飾成9.3公尺高的圓球，但陽光反射下卻讓許多騎士、路人抱...

22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。