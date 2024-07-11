高市大寮萬丹、至學、光明路口改造 友善行人大變身
高雄市萬丹路、至學路與光明路路口是大寮區內交通樞紐，但動線複雜，為友善行人，工務局重新改造路口，增設實體行人庇護交通島、行人專用號誌並刨鋪路面及繪設行穿線，已於近日完工。
萬丹路、至學路串聯省道台25線及台29線，為和發產業園區的聯外道路，光明路則是鳥松、大寮居民往來重要道路，交會路口也成為區域運輸節點，不過此處路幅寬廣為大型路口，且原有動線複雜，行人通過時須花較多時間。
此外，此路口過去缺乏行人交通引導設施，原有標線型人行通道及軟質防撞桿的設置安排較不易理解與辨識，也為路口交通安全帶來隱憂。
高市府工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，市府檢討路口規劃，將標線型人行通道改造為實體設施，透過可供行人停等的交通島，搭配行人號誌與重新規劃標線，提供友善通行環境。
道工處補充，路口改造工程已於近日完成，同時也全面重新刨鋪路口路面，並將路口原有阻擋視線的植栽一併移置，陸續以草皮綠美化。
工務局指出，路口改造不只改善交通安全問題，也營造更舒適美觀用路環境；市府目前正陸續著手改善多處路口，積極優化高雄市道路交通環境。
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