高雄鳳山曹公圳親水河岸 居民盼「重現北門」打造兒童遊戲場

高雄市鳳山的鳳山溪曹公圳經過整治，成為親水河岸的景觀空間，居民希望曹公圳能增加夜間的燈光展示，並在鄰近台鐵鳳山車站、曹公圳旁的一塊綠地，打造「城門式兒童遊戲場」，實踐「重現北門」計畫保留歷史特色。高雄市議員林智鴻今天與里長、水利局、鳳山區公所等單位前往現場會勘。水利局副局長蔡易勳說，會將地方的期待帶回研議。

市議員林智鴻說，鳳山溪在清朝是鳳山縣新城的護城河，之後人口增長變成水溝，經過歷任縣長、市長整治，現況曹公圳已經是親水河岸的景觀空間。台鐵鳳山車站即將在8月啟用，為了打造鳳山新門戶，地方民眾期待在曹公圳沿岸設置常態性光影，讓白天、夜晚全天候都能呈現優美的河岸。

鳳山北門是過去重要的歷史要塞，當初所在位置就在鳳山車站附近的中正路、協和路口。北門里長謝秀霞說，地方鄰里期待透過市府跨單位討論，讓北門重現。鳳山城文化志工協會理事長鄭敏聰特別手繪北門意象的建議想像圖，具體建議以「城門式兒童遊戲場」的方式來重現，也同時保留歷史特色。

曹公里曾齡瑩說，鳳山車站將更新啟用，地方里民相當期待可以延伸到車站前方的曹公圳景觀改造，晚上可以有燈光展示，也增加地方美觀及特色觀光。

林智鴻說，地方希望在鄰近當初北門的位置，打造城門式兒童遊戲場，重現北門特色意象，加入新設計重新呈現，讓市民與孩子可以休憩運用。

水利局副局長蔡易勳表示，目前規劃將曹公圳現有老舊設施做全面的更新，也將進一步研究居民期待的沿線優化措施，包括夜間光影、社區意象等，另外，另外，「北門重現」計畫的相關建議水利局也相當贊成，兒童遊戲場結合溜滑梯、攀爬器具的想法，有意象且具實用性，將邀請專家學者、地方代表進一步討論。