台灣好行大鵬灣琉球線 第40萬乘客喜獲全年免費乘車

台灣好行大鵬灣琉球線搭乘人次破40萬，屏東大鵬灣國家風景區管理處今天在東琉線碼頭迎接第40萬名旅客，並致贈一整年免費乘車券等，這名來自台北旅客表示，非常驚喜。

鵬管處長許主龍今天與屏東縣政府交通旅遊處、大鵬灣觀光產業聯盟及客運業者等代表，在東琉線碼頭站迎接這名幸運旅客，並頒贈由屏東、高雄、國光客運業者提供的一整年免費乘車券，在地環保旅宿住宿券1張，以及當地特色伴手禮等，同車旅客則獲當車次免費搭乘及禮品，旅客們直呼幸運。

帶家人前往大鵬灣及小琉球旅遊的蔡姓男子表示，非常驚喜能成為大鵬灣琉球線第40萬名旅客，期待透過免費乘車券、住宿券，再安排一次豐富旅程，重遊大鵬灣國家風景區，感受南台灣獨特風采，享用新鮮海鮮。

鵬管處今天發布新聞稿指出，大鵬灣琉球線自民國109年9月開始提供旅客觀光接駁服務，搭乘可使用多元電子支付享半價優惠，車上備有景點數位語音簡介，並與沿線商家合作送優惠，及行程推薦環保餐廳或旅宿。

大鵬灣琉球線從高鐵左營站出發，途經東琉線碼頭站、輔英醫院站、東港轉運站、濱灣碼頭站及大鵬灣遊客中心站，串聯小琉球、東港、大鵬灣等屏東海線景點。