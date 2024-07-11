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澎監首開收容人照服員班 14人投入95小時課程拚考照

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖邁向高齡社會，長照服務人力短缺，澎湖監獄首推「收容人照顧服務員」今天開班，完成核心與實作課程後考照，可直接投入照顧年邁或罹病收容人，以及出監復歸社會學以致用。

矯正署澎湖監獄與惠民醫院辦理「收容人照顧服務員班」，今天由典獄長林豐材、惠民醫院長張明哲、澎湖地檢署檢察長陳佳秀與澎湖縣政府衛生局長陳淑娟、社會處長周柏雅，以及更生保護會主委蔡萬生及湖西鄉長陳振中等人共同主持開訓，都盛讚收容人未來投入長照服務，是一份具光榮、有意義的工作。

陳佳秀表示，感謝澎湖縣政府社會處、衛生局、湖西鄉公所與惠民醫院等提供各項資源協助，終能促成澎湖首屆收容人長照服務員培訓，未來在完成受訓課程後，更生保護會澎湖分會等會全力協助考取證照，以利在獄內或回歸社會後，有一技之長回饋社會。

林豐材表示，澎湖監獄目前收容有900多人，其中60歲以上收容人達15.3%，50歲以上收容人更高達41.3%，照護年長或身障收容人更是矯正機關亟須面對問題，早在年前就有開設收容人長照服務員構想，經與惠民醫院多次協調，以及澎湖縣政府等單位協助下，第一期收容人長照服務員終在今天開訓，讓收容人未來人生有個重新啟航。

張明哲指出，惠民醫院在離島澎湖服務已67年，一直以照顧弱小族群為宗旨，今年與澎湖監獄攜手合作辦理「收容人照顧服務員」培訓，讓收容人未來能擁有一技之長，發揮所學照顧矯正機構中老人疾者，以及未來回歸社會時能有謀生能力，充實澎湖缺乏長照服務，達到「安養在地化」全方位長照服務目標。

澎湖監獄首期「收容人照顧服務員」，共計有14名收容人參加，未來將在惠民醫院接受共計95小時的照顧服務專業訓練課程，其中核心課程55小時、實作術科課程38小時和綜合評量討論2小時，更生保護會澎湖分會也將在結訓後，全力協助照服員考照，在取得證照後，投入長照服務行列。

澎湖縣 監獄 長照

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