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炎夏避暑親子進高市圖聽故事 百貨旅宿推專人陪玩

中央社／ 高雄11日電

炎炎夏日，高雄市圖書館在暑假期間每週末推出活動，類型包括各式主題書展、手作工作坊、講座，以及中英語等說故事互動閱讀；百貨旅宿也以遊戲、樂園等活動搶攻親子客。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，高市圖總館今年慶祝10歲生日，熱門活動包括「2024青春逗陣學堂：未來生成式」、「有故事的人：飛閱，拾光寶盒－樂齡表演工作坊」、「2024年夜宿總圖－10年在閱讀中邁進」，陪伴大家度過漫漫炎夏，一起酷玩閱讀。

高市圖代理館長陳美英表示，暑假來臨，家長不用擔心暑期孩子學習停滯，高市圖推出多樣趣味且兼具教育意義的閱讀活動，相當適合家長與孩子一起在活動中閱讀、學習成長。

陳美英說，今年恰逢高市圖總館開館10週年，南部國際繪本重鎮國際繪本中心也同樣邁入第10年，今年夜宿總圖特別以「10年在閱讀中邁進」為主題，結合雙語繪本、戲劇體驗、認識圖書館、團體闖關、沉浸式科技、二期文創會館探訪等豐富內容。

高市圖指出，「2024青春逗陣學堂：未來生成式」打頭陣拉開高市圖總館10年展望，今年的青春逗陣學堂融入近期熱門的話題AI科技，科技講師陳冠宏、朱家安、李一學、郭佩奇將帶領青春學子探索AI科技，今年也將與方陣聯合科技攜手推出沉浸式劇場。

此外，百貨旅宿業也推出各式親子活動，搶攻暑期強檔。位於總圖旁的承億酒店為滿足親子客需求，推出親子住房專案，即日起至年底只要每週二、四、五及週末開放入住，有專人陪伴孩童2小時遊戲、導覽、闖關活動。

承億酒店昨天也為新進駐的SPA美容會館揭牌，集團品牌長簡巧珊說，22樓SPA旗艦會館提供頂級SPA、皮膚管理、體雕塑形、岩盤浴與美髮美甲服務，選擇親子專案的家長可趁2小時陪玩時間徹底放鬆。

高雄夢時代內的玩具反斗城全新改裝昨天開幕，成為南台灣首家新概念旗艦店，店內設置多個互動體驗區，店內「車迷的天堂」、「寶可夢的夢想之地」吸引大批親子、民眾聚集。

「追風奇幻島」高雄義大旗艦店魔法歡樂谷全新開幕，有300坪樂園空間，推出4大主題樂園；巴特里魔法城堡在暑期也推出音樂繪本律動、冰箱磁鐵DIY、魔幻泡泡互動體驗等活動。

圖書館 親子 高雄市

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