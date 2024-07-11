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高市府人事業務轉型推手陳詩鍾 40年公門生涯畫圓滿句點
高雄市政府最近有多名局處首長異動，其中人事處長陳詩鍾將於7月16日屆齡退休，他在40多年職涯中，倡導人事業務資訊化、工作簡化，堪稱人事業務轉型的推手，退休之際，將獲行政院人事行政總處頒發一等人事專業獎章，為公門生涯畫下圓滿句點。
陳詩鍾畢業於屏東科技大學農企業管理系，中山大學中山學術研究所碩士，1984年高考人事行政及格，在高市府人事處從基層做起，歷任人事處科長、人事處主任祕書、副處長等職，也曾獲中央拔擢，升任行政院海洋委員會人事處處長，2021年9月調升高雄市人事處長。
在人事部門工作40年，陳詩鍾勇於創新，早年他推動人事業務資訊化、工作簡化等措施，也導入秘密客評分及多元績效回饋等考評機制，支持人事人員陞遷機制採功績制導向，激勵同仁創造更優質的服務效能。
也個人曾獲頒2019年三等人事專業獎章，並因歷年督辦各國家考試業務等好表現，今年榮獲三等考選專業獎章。擔任高市府人事處長這幾年，拿下多項考核特優，2023年因設置高市府第一間員工子女托嬰中心，也榮獲優等獎。
陳詩鍾說，退休如同人生階段中職場的「過堂」，是人生重新開機的前哨；在職工作，要有專注當下的精神，以智慧、信心和執行力在工作中創造個人價值。
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