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高雄火車站圓球反光 挨批刺眼

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高捷公司美化高雄火車站旁的通風井，用不鏽鋼板裝飾成高9.3公尺的圓球，引起民眾抱怨反光刺眼。記者王勇超／攝影
高捷公司美化高雄火車站旁的通風井，用不鏽鋼板裝飾成高9.3公尺的圓球，引起民眾抱怨反光刺眼。記者王勇超／攝影

高雄捷運公司為美化位在高雄火車站旁的通風井，以不鏽鋼片將通風口裝飾成9.3公尺高的圓球，但陽光反射下卻讓許多騎士、路人抱怨「刺眼、不舒服」。民代建議用消光的塗料改善光害。高捷公司說，會持續收集民眾意見，在可行範圍內調整與改善。

高雄火車站相關工程近收尾，鄰近九如路、博愛路口近日出現1顆3層樓高的不鏽鋼圓球，球上還有螢幕，前衛獨特的造型吸睛，但路過的騎士則反映，不鏽鋼球體表面會反光，「眼睛射到很不舒服」。

記者直擊並訪談騎士與路人，僅1名騎士覺得「沒影響」，其他人均表示，不鏽鋼球反射的陽光很刺眼，一名騎士說，鋼球反射的光線會影響騎車，有安全疑慮。

市議員張博洋近日也接獲許多民眾陳情，火車站的不鏽鋼球因反射陽光，讓人覺得炙熱，往來的騎士、路人都亦覺得刺眼，但如果要拆除，恐怕會浪費公帑，建議市府用消光塗料改善不鋼板反光問題。

高捷公司表示，這顆不鏽鋼圓球為雙曲橢圓，東西向寬18公尺，南北向寬23公尺，高度9.3公尺，是包覆通風井的美化工程，經由專業設計，且經過都市計畫審議通過，今年5月17日完工，高捷公司會持續收集民意，在可行範圍內調整與改善，消弭民眾疑慮。

過去由日本知名建築師高松伸設計的高捷美麗島站4個玻璃帷幕站體，原是傲人地標，但也因為玻璃帷幕反光造成光害，遭到鄰近居民及商家批為「中看不中用」。高捷公司表示，美麗島站玻璃帷幕當年對部分民宅造成反光，事後協助民宅加裝窗簾進行改善，近年已無爭議。

火車站 高捷

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