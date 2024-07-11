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屏東夏日狂歡祭 怪獸出沒

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場，超萌書鴨將攻占縣民公園。記者劉星君／攝影
「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場，超萌書鴨將攻占縣民公園。記者劉星君／攝影

屏東夏日狂歡祭」7月20日將登場，16日下午3時先開放試玩。今年結合既有的共融遊戲場，再增設水樂園、機械遊具，推假日市集、演唱會、沉浸式光影展，還有超萌大型充氣裝置書鴨攻占縣民公園！

屏縣府傳播暨國際事務處表示，為均衡地方發展，夏日狂歡祭每年在不同鄉鎮舉辦，年年吸引逾百萬人次。今年移師具工業遺址魅力的縣民公園舉辦，以「有怪獸出沒」為主題，有長達30公尺的椰林滑水道、重溫童年時光的旋轉木馬、遨遊天際的白金飛機，讓整座縣民公園變身為超大型的狂歡遊樂園。

今年也特別與藝術家「阿咧」葉信宏合作，將地坑化身「入坑美術館」，園區大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置。C棟倉庫則展出「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，帶民眾勇闖神秘的怪獸世界。

縣府也舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選競賽，邀請民眾暑假至屏東旅遊及拍攝99元以下銅板美食，徵件從7月15日起至9月13日止，總獎金達27萬元，冠軍獨得5萬元。

光影 屏東 美食

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