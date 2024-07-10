22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號稱全台最美的海景SPA會館。今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台，母女倆也不藏私分享保養祕訣。
瑞醫SWISSPA設在承億酒店22樓，可遠眺高雄市街景、高雄港及柴山的絕美景色。近300坪空間，有雙人VIP室、單人VIP室、岩盤浴、水療精品VIP室和頭髮理療SPA區，打造芳療SPA護膚場域。
今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台。寶媽說，他平日都會保養，但保養不是嘴上說說，只要認真保養身體就會展現出來，世界上沒有天生麗質。曾寶儀也附和寶媽所說，她說，保養和運動是對自己很好的投資，身體不會騙人，愈是用心、持續，就會在身體上展現。
即日起9月30日，承億酒店與瑞醫SWISSPA共同推出SPA結合住房優惠專案，周一到周五入住承億酒店行政雙人房9288元起，可體驗60分鐘精油按摩與30分鐘岩盤浴，再享日全食Buffet餐廳早餐兩客及加贈行政酒廊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言