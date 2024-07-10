快訊

「俄沒有勝利之路」布林肯稱F-16正運交烏克蘭 為烏入北約搭建橋樑

誰殺了林士傑？ 高大成曝1關鍵：研判非「境外殺手」

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 網狂喜：圓滿了

22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間，藝人寶媽（右）與曾寶儀（左）到場站台。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間，藝人寶媽（右）與曾寶儀（左）到場站台。記者潘奕言／攝影

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號稱全台最美的海景SPA會館。今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台，母女倆也不藏私分享保養祕訣。

瑞醫SWISSPA設在承億酒店22樓，可遠眺高雄市街景、高雄港及柴山的絕美景色。近300坪空間，有雙人VIP室、單人VIP室、岩盤浴、水療精品VIP室和頭髮理療SPA區，打造芳療SPA護膚場域。

今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台。寶媽說，他平日都會保養，但保養不是嘴上說說，只要認真保養身體就會展現出來，世界上沒有天生麗質。曾寶儀也附和寶媽所說，她說，保養和運動是對自己很好的投資，身體不會騙人，愈是用心、持續，就會在身體上展現。

即日起9月30日，承億酒店與瑞醫SWISSPA共同推出SPA結合住房優惠專案，周一到周五入住承億酒店行政雙人房9288元起，可體驗60分鐘精油按摩與30分鐘岩盤浴，再享日全食Buffet餐廳早餐兩客及加贈行政酒廊。

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間，藝人寶媽（右2）與曾寶儀（右）到場站台。記者潘奕言／攝影
瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作打造22樓高空美景的SPA空間，藝人寶媽（右2）與曾寶儀（右）到場站台。記者潘奕言／攝影

SPA 酒店 高雄港

延伸閱讀

無預警宣布退出演藝圈！寶媽落淚謝女兒曾寶儀力挺

舊愛罹患肺腺癌 寶媽曝這女星想向汪建民伸援手

擔任金秀賢粉絲見面會主持人 曾寶儀獲男神抱抱「很香」

就是寵台粉！金秀賢林口「脫稿演出」即興加碼這橋段

相關新聞

曾收容多達200隻貓！英籍「愛貓天使」馬爺爺逝世 臉書最後貼文惹哭網友

英國籍「馬爺爺」馬凱杰曾在高雄林園區收容多達200隻貓咪，愛貓成癡的他8日下午過世，臉書最後一篇發文仍心繫貓咪，讓人不捨...

澄清路左轉車道從分隔島冒出...網轟這設計「有夠蠢」 高市交通局回應了

高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，與一般左轉專用道不同，不是從車道而是從分隔島冒出，讓人看了傻眼。交通局解釋，這...

22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號...

36校接力帆船繞行台灣 光腳號阿莫號抵達馬祖

宜蘭縣岳明國民中小學發起36校接力駕駛帆船繞行台灣。今天船隻抵達馬祖，上午先到東引與學生交流，下午再抵南竿，預計明天上午...

短影音創意無限！屏縣府邀你拍銅板美食 一起來搶獎金

品嘗美食，是旅遊體驗的重點之一，若吃到佛心價的銅板美食，讓人有幸福感，屏東縣政府今年舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選...

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。高市勞工局說，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。