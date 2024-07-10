22樓高空海景SPA會館開幕 寶媽曾寶儀出席分享保養祕訣

瑞醫SWISSPA與高雄承億酒店合作，打造22樓高空美景的SPA空間，SPA美容同時可透過大片落地窗欣賞高雄港灣美景，號稱全台最美的海景SPA會館。今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台，母女倆也不藏私分享保養祕訣。

瑞醫SWISSPA設在承億酒店22樓，可遠眺高雄市街景、高雄港及柴山的絕美景色。近300坪空間，有雙人VIP室、單人VIP室、岩盤浴、水療精品VIP室和頭髮理療SPA區，打造芳療SPA護膚場域。

今日開幕邀請藝人寶媽與曾寶儀到場站台。寶媽說，他平日都會保養，但保養不是嘴上說說，只要認真保養身體就會展現出來，世界上沒有天生麗質。曾寶儀也附和寶媽所說，她說，保養和運動是對自己很好的投資，身體不會騙人，愈是用心、持續，就會在身體上展現。