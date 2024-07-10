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墾丁交管護蟹有成 學者憂棲地破壞減保育成效

中央社／ 屏東縣10日電

墾丁陸蟹繁殖高峰期將至，為防止路殺，墾丁國家公園管理處20至22日將啟動今年首波護蟹交管，不過學者指出，香蕉灣交管護蟹雖有用，卻無法避免其他棲地破壞拉低保育成效。

陸蟹專家李政璋接受中央社記者電訪表示，最有效的野生動物保育不是保護個體，而是保育棲地。墾丁陸蟹有近80種，而墾丁封路時段與日期主要是針對明星物種毛足特氏蟹繁殖季設計。封閉馬路確實有用，但僅針對香蕉灣保護，卻放任香蕉灣以外區域開發、破壞陸蟹棲地，將拉低整體保育成效。

李政璋指出，香蕉灣屬墾丁國家公園保護區，所有保護陸蟹資源投注在此，不過恆春半島有多處陸蟹棲地，香蕉灣以北如船帆石一帶、以南到砂島、鵝鑾鼻等地卻較少受關注；近年較嚴重破壞案例為2022年滿州鄉港口溪版橋改善工程，未落實生態檢核即施作，毀壞陸蟹重要棲地。

墾管處表示，每年農曆6到10月為陸蟹繁殖高峰期，許多陸蟹媽媽在月圓夜晚往海岸奔走釋幼，為保護抱卵母蟹安全降海釋卵，在台26線香蕉灣至砂島段啟動行之有年的護蟹交管，首波管制時間為7月20至22日晚間6時30分至8時30分，接著8月18至20日同一時段，最後9月17至19日晚間6時至8時。

管制路段為台26線39.5k至41.5k共2公里路段，原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道。管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘；除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及定時定點陸蟹環境教育。

因應39.6k至39.9k陸蟹廊道監測，且區段路面提高與兩側地面有落差，為避免人為活動干擾監測及維護行人安全，交管期間也管制行人，除持有識別證人員外，非工作人員禁止進入該區活動。

墾丁 香蕉

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