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澎湖媽宮城隍廟修護 同步半年節補運祈福

中央社／ 澎湖縣10日電

11日適逢農曆6月6日的半年節，澎湖民眾都保有「補運」傳統習俗文化，其中以媽宮城隍廟是補運人氣最高廟宇，今晚的跨夜祈福活動盛大，廟裡廟外都可見補運人潮。

澎湖縣文化局長洪棟霖表示，今天農曆6月6日俗稱「半年節」，也是「天貺節」，在澎湖傳統習俗中，從5日晚間至6日民眾會準備紅圓、荔枝、龍眼、紅蛋或甜糯米飯等，前往住家附近公廟進行「補運」，祈求平安、事事順利。其中媽宮城隍廟的廟裡廟外都可見補運人潮，活動最為盛大。

媽宮城隍廟「補運平安祈福」，今晚在在甫完成修護的縣定2級古蹟「城隍廟」舉行，並進行跨夜補運祈福。包括百歲人瑞黃束靜、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、副議長藍凱元，以及縣議員與許國政、莊光大、蘇陳綉色，城隍廟董事長顏嘉弘等人出席。

文化局表示，媽宮城隍廟是縣定古蹟，自民國111年6月起進行修復工程及彩繪修護，歷時2年。今天配合媽宮城隍廟補運民俗文化傳承，邀請修復彩繪師導覽解說，宣導民眾文資保存意識，傳遞媽宮舊城區有形文化資產宮廟建築結構與傳藝等無形文化價值。

城隍廟 澎湖縣

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