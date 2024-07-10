短影音創意無限！屏縣府邀你拍銅板美食 一起來搶獎金

品嘗美食，是旅遊體驗的重點之一，若吃到佛心價的銅板美食，讓人有幸福感，屏東縣政府今年舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選競賽，邀請民眾暑假期間至屏東旅遊及拍攝美食，活動徵件自7月15日起至9月13日止，總獎金高達27萬元，冠軍可獨得5萬元，來屏東吃美食拍影片搶獎金。

屏東縣府傳播暨國際事務處指出，萬物齊漲，品嘗銅板美食，成為不少人日常小確幸，短影音競賽鎖定單價99元以下銅板美食，藉由競賽鼓勵民眾發掘及蒐羅屏東各地美食。近幾年社群軟體提供短影音功能帶動新潮流，手機拍攝短片模式更盛行，擁有創意，不受設備限制，人人都可以拍攝出獨特的影音作品，吸引更多人來屏東。

縣府傳播處指出，參賽的短影音拍攝長度15秒至90秒皆可投稿，投稿作品需為未曾公開發表的原創作，影片規格採用9：16直式畫面（寬1080畫素，高1920畫素）為佳。經主辦單位確認影片規格及內容符合規定後，將提供參賽者「屏東美食激安99」形象LOGO置入參賽影片，將作品發佈至個人的社交平台即完成報名。

縣府傳播處表示，活動邀請美食網紅擔任專業委員參與評選，預計選出30組優質作品進入決選，第一名獨得高達5萬元獎金，第二名和第三名分別獲3萬元和2萬元的獎金，20名佳作則可獲得各5000元獎金，總獎金高達27萬元。

民眾於官方公布入圍名單後，即可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB粉絲頁參與作品的抽獎活動，留言分享為您喜愛的短影音加油打氣，就有機會將多項好禮帶回家。

「屏東美食‧激安99」短影音徵選競賽相關資訊，報名網址查詢：https://reurl.cc/p3Gqeb；短影音徵選示範影片連結：https://reurl.cc/qVEeln