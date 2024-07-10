36校接力帆船繞行台灣 光腳號阿莫號抵達馬祖

宜蘭縣岳明國民中小學發起36校接力駕駛帆船繞行台灣。今天船隻抵達馬祖，上午先到東引與學生交流，下午再抵南竿，預計明天上午出發前往金門。

連江縣政府教育處指出，參與「2024攜手共創-航向蔚藍」海洋教育計畫之光腳號、阿莫號2艘帆船，上午抵達東引，並與東引國民中小學師生及家長共18人，在東引北澳水域進行游泳、立槳體驗等交流活動，短暫停留後，約於上午11時離開東引，航向南竿。

下午4時許，2艘帆船載著岳明國中小與北市和平實小帆船隊共19人，緩緩駛進南竿福沃港，並在當地民眾協助下順利靠岸。為歡迎遠道而來的小船員們，連江縣政府由副縣長陳冠人代表，贈送馬祖伴手禮慰勞師生們辛苦。大包的零食與果凍，讓小朋友們當場歡呼。

陳冠人送伴手禮時詢問小船員們會不會暈船，同學們熱烈回應「不會暈船」，讓陳冠人頗為驚訝，直說他是馬祖人，很習慣搭船所以不會暈船，同學們經歷5天長途航程，不僅不暈船還有充沛體力與精力，十分佩服。

岳明國中小組長陳銘志說，形成以馬祖為此次航程中首次停靠之離島縣市，一路上同學們調查海洋微粒、海水鹽度，收穫十分豐富。而和平實小帆船隊的同學則告訴中央社記者，對馬祖的印象為「覺得海很漂亮」。

參與成員們於南竿岸上觀光並住宿1晚後，預計明天上午10時出發，航行約28小時後抵達金門。