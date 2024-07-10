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穿越鏡頭與海共生 海委會蘭嶼攝影展認識達悟文化

中央社／ 高雄10日電

為保存先民與海共生記憶，海委會攜手「蘭恩文教基金會」今天在台東蘭嶼鄉舉辦影像展開幕，藉老照片尋找與海共生航跡，保存達悟族傳統文化，讓年輕一代進一步認識文化

「蘭嶼時光：蘭嶼達悟族傳統祭儀的見證」影像展今天在蘭嶼文物館舉辦開幕活動。活動由基金會執行長希‧滿棒暢談大船下水、飛魚祭及豐收祭等傳統祭儀，展現達悟族尊重自然、團結分工與重視傳承族群特性。

蘭恩基金會在蘭嶼深耕文化教育工作超過45年，老照片展出讓在地民眾十分感動。基金會表示，老照片記錄並傳承達悟族文化資產與傳統祭儀，促進年輕一代認識文化，強化海洋民族自信與認同。

為深入了解與重新探求原住民族的造船與航海，海委會將就2007年蘭嶼達悟族人齊心協力的經過，出版「跨越號！達悟的文化造船譜」造船與航行紀實一書；另以「船的眼睛mata no cinedkeran」紀錄達悟族人的航海學，「再划大船－造舟航海獵漁去」計畫使用2024年甫下水試航的拼板舟重現漁獵能力，透過這些工作使達悟族蘭嶼拼板舟靜態知識，推展到動態實踐海洋文化。

海洋委員會科技文教處副處長林麗英表示，為提升民眾向海發展自信，展開為期4年以「船」為載體、「出航」為核心架構的「復振航海文化力」計畫。今年補助7個在地社團、收集超過250張老照片，結合各界在多個沿海社區辦理老照片、老影像展覽，重現海岸聚落過去出海、用海、以海營生歲月。

其他主題包括「懷舊基隆製作傳統船舶照片影像及傳統船舶模型展」、「以海為田：澎湖黑金的生活圖像」、「海洋文化的生命之歌：彈塗魚之舞」、「茄萣討海人的故事」、「遊SEA時光…蚵仔寮今昔攝影展」，以及「航空城下消失的漁村牽罟文化」。

蘭嶼

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