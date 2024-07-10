快訊

去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總病逝 享壽62歲

驚悚畫面曝光！槍手從騎樓冒出對吳明達連開4槍 血染衣褲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

中央社／ 高雄10日電
高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。示意圖／本報資料照片
高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。示意圖／本報資料照片

高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。高市勞工局說，如經調查認定性騷擾成立，最高可處100萬罰鍰。

對於案情偵辦細節、偵辦進度，高雄地檢署以「偵查不公開」，以及保護當事人為由拒絕透漏。

高雄市勞工局今天發布訊息指出，受理職場性騷擾申訴案，均依程序邀請專家學者調查審理，並將審理結果通知當事人；如經調查認定性騷擾行為成立，依法可處

新台幣2萬至100萬元罰鍰。

勞工局也強調，如果雇主要與受僱者約定最低服務年限，應符合2點要求，包括「雇主要為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者」，以及「雇主為了讓勞工遵守最低服務年限約定，應提供合理補償」。

一名受害女子向媒體投訴，蘇男在鳳山開一間紋繡美髮店，但常以言語騷擾員工，除了當面討論女員工身材外，還會窺探隱私話題；後來甚至趁店內沒客人時熊抱女員工、非禮。店內有多名離職員工身心受到極大傷害，但勞工局對於性騷處理相當消極，甚至互踢皮球。

此外，前員工也控訴蘇男要求新進員工簽合約書時，合約明定任職未滿規定年限，需支付20萬違約金，很多人怕要賠錢只好隱忍到期滿。

勞工局 性騷擾 高雄市

延伸閱讀

幼兒園長之子性侵20童！兒少法遭質疑阻揭弊 衛福部回應

三重案死者傳懷孕被資遣？勞工局：若屬實最高可處150萬

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

籃球／籃協和職籃工會第5次協商暫停 不影響國手權益

相關新聞

曾收容多達200隻貓！英籍「愛貓天使」馬爺爺逝世 臉書最後貼文惹哭網友

英國籍「馬爺爺」馬凱杰曾在高雄林園區收容多達200隻貓咪，愛貓成癡的他8日下午過世，臉書最後一篇發文仍心繫貓咪，讓人不捨...

澄清路左轉車道從分隔島冒出...網轟這設計「有夠蠢」 高市交通局回應了

高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，與一般左轉專用道不同，不是從車道而是從分隔島冒出，讓人看了傻眼。交通局解釋，這...

36校接力帆船繞行台灣 光腳號阿莫號抵達馬祖

宜蘭縣岳明國民中小學發起36校接力駕駛帆船繞行台灣。今天船隻抵達馬祖，上午先到東引與學生交流，下午再抵南竿，預計明天上午...

短影音創意無限！屏縣府邀你拍銅板美食 一起來搶獎金

品嘗美食，是旅遊體驗的重點之一，若吃到佛心價的銅板美食，讓人有幸福感，屏東縣政府今年舉辦「屏東美食‧激安99」短影音徵選...

高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。高市勞工局說，如...

2024屏東夏日狂歡祭登場！超萌書鴨出沒縣民公園

超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場，今年設置水樂園、機械遊具及結合既有的共融遊戲場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。