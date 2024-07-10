高市美髮店老闆涉性侵！女員工控遭非禮、提前離職需付違約金 勞工局出手調查

高雄市某美容業相關工會前理事長蘇男遭控性騷擾、性侵，女員工蒐證報警，檢方偵辦後5月底向法院聲押蘇男獲准。高市勞工局說，如經調查認定性騷擾成立，最高可處100萬罰鍰。

對於案情偵辦細節、偵辦進度，高雄地檢署以「偵查不公開」，以及保護當事人為由拒絕透漏。

高雄市勞工局今天發布訊息指出，受理職場性騷擾申訴案，均依程序邀請專家學者調查審理，並將審理結果通知當事人；如經調查認定性騷擾行為成立，依法可處

新台幣2萬至100萬元罰鍰。

勞工局也強調，如果雇主要與受僱者約定最低服務年限，應符合2點要求，包括「雇主要為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者」，以及「雇主為了讓勞工遵守最低服務年限約定，應提供合理補償」。

一名受害女子向媒體投訴，蘇男在鳳山開一間紋繡美髮店，但常以言語騷擾員工，除了當面討論女員工身材外，還會窺探隱私話題；後來甚至趁店內沒客人時熊抱女員工、非禮。店內有多名離職員工身心受到極大傷害，但勞工局對於性騷處理相當消極，甚至互踢皮球。

此外，前員工也控訴蘇男要求新進員工簽合約書時，合約明定任職未滿規定年限，需支付20萬違約金，很多人怕要賠錢只好隱忍到期滿。