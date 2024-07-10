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曾收容多達200隻貓！英籍「愛貓天使」馬爺爺逝世 臉書最後貼文惹哭網友

中央社／ 高雄10日電
馬爺爺獨自來台30年，在高雄林園住家曾養過最多200隻流浪貓，不惜光花積蓄買飼料養貓，晚年因罹患失智、日漸衰老下無力照顧，才將貓送養。圖／翻攝自馬爺爺臉書
馬爺爺獨自來台30年，在高雄林園住家曾養過最多200隻流浪貓，不惜光花積蓄買飼料養貓，晚年因罹患失智、日漸衰老下無力照顧，才將貓送養。圖／翻攝自馬爺爺臉書

英國籍「馬爺爺」馬凱杰曾在高雄林園區收容多達200隻貓咪，愛貓成癡的他8日下午過世，臉書最後一篇發文仍心繫貓咪，讓人不捨並讚馬爺爺是照顧貓咪天使；高市社會局表示，將協助安葬事宜。

年近8旬馬凱杰去年底因病住院治療，臉書（Facebook）最後一篇文寫到，「剛剛訂貓罐，因為一罐都沒有剩，現在是晚餐時間，當然有些會吃乾糧，因為這時候沒得選擇，這時候只有零錢，所以要再付一天」，文字流露對貓咪疼愛之情。

馬凱杰病逝消息傳出引發各界關心，民眾湧入臉書留言，感謝他對貓咪長年無私付出，讚許他是「上帝派下來照顧貓咪的天使」，並祝福馬爺爺能去到更美好地方，與心愛貓咪相伴不孤單。

高雄市政府社會局發布訊息指出，「馬爺爺」來台超過30年，已歸化國籍具中華民國國民身分，晚年因身體功能退化，漸有醫療照顧需求，民國112年底因病住院治療，出院後已無自理能力且無家屬可提供協助。

社會局表示，曾協助安排馬爺爺入住安養機構、支付安養及醫療費用，提供穩定照顧，並在馬爺爺接受機構照料期間，協助他向戶政、內政部、英國及加拿大駐台辦事處等單位查閱海外親屬資料，但因馬爺爺在76年歸化，未有記載相關親屬資料。

社會局指出，馬爺爺長年獨居林園，曾救助及飼養過許多流浪貓，與相關愛貓團體及人士互動良好。他8日辭世，目前依規定由區公所辦理無家屬死亡相關程序，社會局已連結民間慈善單位協助喪葬事宜，盼逝者安息。

「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）是英國人，民國73年前後因緣際會到台灣，愛貓成癡，曾在高雄市林園區收容多達200隻貓咪，晚年因年事已高，無力照顧，才陸續將貓咪送養，8日下午過世，讓許多人感到不捨。

爺爺 貓咪

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