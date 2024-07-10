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澄清路左轉車道從分隔島冒出...網轟這設計「有夠蠢」 高市交通局回應了

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，不是從車道而是從分隔島冒出。翻攝自臉書路上觀察學院
高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，不是從車道而是從分隔島冒出。翻攝自臉書路上觀察學院

高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，與一般左轉專用道不同，不是從車道而是從分隔島冒出，讓人看了傻眼。交通局解釋，這是為了避免影響澄清路直行車流，故於分隔島前設置左彎等候空間，未來會視車流量考慮削切分隔島增加左轉儲車空間。

有網友PO出該路口照片，指出這樣的設計「有夠蠢」，但也有網友緩頰，表示交通標誌畫設是很「因地制宜」的，澄清路分隔島短期無法拆除，加上這路口左轉需求較小，所以有這樣的設計也避免影響直行車，也許不完美但已是相對安全有效率的設計。

交通局解釋，三民區澄清路北往南方向直行車流量大，但考量仍有少數左轉覺民路車輛，以往容易發生左轉車輛阻礙直行車流動線情形。經會勘後，決定在無削切分隔島前，畫設偏心式左轉車道及左轉號誌疏導。

交通局利用分隔島位置後退特性，以標線導引左轉車至島前安全位置等候，並配合左轉保護時相號誌，減少與直行車交織情形。交通局表示，實施1年4個多月後，確實改善之前的問題，後續會持續檢視車流變化，若左轉交通量增加，會研議是否要削切分隔島，增加左轉的儲車空間。

高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，不是從車道而是從分隔島冒出。圖／交通局提供
高雄市澄清路、覺民路口的偏心左轉車道畫設，不是從車道而是從分隔島冒出。圖／交通局提供

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