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以色列駐台代表訪高市 與陳其邁暢談教育、新創合作

中央社／ 高雄10日電

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）今天首訪高市府，拜會市長陳其邁；陳其邁表示，盼與以色列在新創、智慧城市、淨零永續等領域深度交流，游瑪雅也期待與高雄進行教育、新創等合作。

高雄市政府行政暨國際處今天會後發布新聞稿指出，陳其邁首先向以色列人民表達慰問，並對以國在如此環境下依舊亮眼經濟成長表示欽佩。

陳其邁指出，高雄近年來積極推動淨零轉型及智慧城市建設，同時引進台積電投資，也與中央政府合作發展全台規模最大的亞洲新灣區5G AIoT創新園區，與以色列在資訊安全、新創領域擁有很多合作機會。

游瑪雅對陳其邁慰問表達感謝，強調以國經濟亮眼表現來自民眾與社區的堅定團結，目前也逐漸恢復正常生活及與國際間互動；她並提議與高雄進行雙方學生線上學習課程及高科技領域培育計畫，拓展年輕世代國際視野。

游瑪雅也提及雙方可透過去年台、以簽訂的度假打工協定，讓以國與高雄新創人才相互到兩地實習，讓青年人才成為連結雙方交流的橋梁；游瑪雅認為，台灣安全、創新且充滿魅力，現在越來越多以色列代表團來台交流。

陳其邁表示，雙方可優先在教育及人才交流層面進行合作，藉此推展學生交流與新創人才實習交流等計畫；而淨零等環境議題也是高雄近年全力推動的目標，雙方有很多交流機會，期待與游瑪雅攜手深化高雄與以色列間實質合作。

以色列 陳其邁

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