屏東「三不像」鮪魚身分破解 南大：太平洋黑鮪

小琉球西方2020年捕獲1尾「三不像」鮪魚，外觀融合黑鮪魚、黃鰭鮪魚及大目鮪魚特徵，引起關注。台南大學今天宣布破解鮪魚身分，研究顯示非雜交魚種，而是純種太平洋黑鮪。

屏東東港魚市場2020年12月出現1尾「三不像」鮪魚，眼睛像黑鮪魚、身形像黃鰭鮪、腹鰭又像大目鮪，重達133公斤，連漁會40年資深人員也被考倒、不知真實身分，最後以每公斤新台幣850元賣出。

這尾奇特鮪魚引起關注，迅速成為媒體焦點。國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志得知後，雖然「三不像」鮪魚已被支解販售，大部分可供鑑定生物特徵不復存在，但黃銘志仍投入研究，透過店家用來燉高湯的脊椎骨部分，日前揭露鮪魚身分，並將研究成果刊登於亞洲漁業科學（Asian Fisheries Science）國際期刊網路版。

台南大學今天新聞稿指出，黃銘志利用脊椎骨上附著少量殘肉抽取DNA，再以微衛星DNA法、母系遺傳DNA和父系遺傳DNA等分子生物學方法分析。研究顯示這尾「三不像」鮪魚非雜交魚種，而是純種太平洋黑鮪（Thunnus orientalis）。

黃銘志表示，「三不像」鮪魚父親是太平洋黑鮪，母親也是太平洋黑鮪，它自然也是太平洋黑鮪，只是形狀有些異於同類，讓人誤以為是雜交魚種。最終拍賣價格也接近黑鮪價格。