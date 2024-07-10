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2024屏東夏日狂歡祭登場！超萌書鴨出沒縣民公園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場。記者劉星君／攝影
超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場。記者劉星君／攝影

超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場，今年設置水樂園、機械遊具及結合既有的共融遊戲場，將縣民公園打造成親子同歡大型樂園，還有假日市集、演唱會、沉浸式光影展等精彩活動，16日下午3點至6點開放試玩。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，均衡地方發展每年在不同鄉鎮辦理，曾於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次。

傳播處表示，今年移師屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

傳播處表示，今年與藝術家阿咧（葉信宏）合作，將地坑化身「入坑美術館」，展示銅雕作品與畫作，並在園區內大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置。C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，並由日本插畫家吉井宏設計怪獸角色，帶領民眾勇闖神秘的怪獸世界。

夏日狂歡祭每年最令大小朋友為之瘋狂的氣墊及機械遊樂設施當然不可少，長達30米的椰林滑水道、一起重溫童年時光旋轉木馬、遨遊天際白金飛機、浪漫咖啡杯等設施，結合縣民公園內既有的共融遊戲場打造一場超大型的狂歡遊樂園。

縣府現場提供輪椅及娃娃車租借服務，周六、日園區內免費遊園車自下午1點半行駛至晚間9點半，活動期間也有收費的造型吸睛可愛的遊園小火車。

屏東縣夏日狂歡祭，將在屏東縣民公園登場，打造成親子同歡的大型樂園。圖／屏東縣政府提供
屏東縣夏日狂歡祭，將在屏東縣民公園登場，打造成親子同歡的大型樂園。圖／屏東縣政府提供
屏東縣夏日狂歡祭，今年搭配怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買。記者劉星君／攝影
屏東縣夏日狂歡祭，今年搭配怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買。記者劉星君／攝影
屏東縣夏日狂歡祭，配合怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝。記者劉星君／攝影
屏東縣夏日狂歡祭，配合怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝。記者劉星君／攝影
超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場。記者劉星君／攝影
超萌書鴨將攻占縣民公園！每年暑期盛事「屏東夏日狂歡祭」將在7月20日登場。記者劉星君／攝影

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