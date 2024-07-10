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岡山車站前路口禁止左轉民怨不便 交通局：會加強指引

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
岡山中山南路（台一線）北上路段，在民有路、岡燕路口禁止左轉。記者潘奕言／攝影
岡山中山南路（台一線）北上路段，在民有路、岡燕路口禁止左轉。記者潘奕言／攝影

高雄捷運岡山車站通車已逾一周，有民眾反映，捷運高架橋下的台一線北上路段，在車站前路口都禁止左轉，對駕駛人很不方便，希望評估後能開放左轉。交通局表示，因捷運高架墩柱位置改變路型，加上又是車站出入口，仍朝向維持禁止左轉，會再加強周邊指引牌面。

陳姓居民表示，原本岡山中山南路（台一線）北上路段，在民有路、岡燕路口都可以左轉，但捷運施工後，直到現在通車都禁止左轉，必須要往前至維新東街才能左轉，很不方便，也影響周邊店家，希望未來評估後能開放左轉。

岡山區後紅里里長韓嘉嘉表示，中山南路與民有路、岡燕路口的交通動線複雜，加上又是車站出入口，維持現有禁止左轉有其必要。主要問題是指示標誌不夠明顯，讓駕駛無所適從，加上又有駕駛要找停車場出入口，讓交通更混亂。

他說，目前車站前交通最嚴重的仍是機車違停，附近許多機車格因捷運施工後被塗銷，常有搭火車、捷運的民眾隨意亂停，讓附近商家及民宅非常頭痛。未來若車站前停車場開始收費，問題恐將更嚴重，希望相關單位在適當位置畫設停車格，並嚴格取締違停。

交通局表示，中山南路因捷運高架墩柱位置改變路型，岡山車站出入口自2021年起就實施禁止左轉至今，避免車輛集中在寬度有限的民有路，未來仍會朝向維持禁止左轉措施。左轉民眾可透過車站U型單向道路進行左轉或迴轉，並會加強周邊設置指引牌面，引導民眾改道通行。

位置 岡山車站 高雄捷運

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