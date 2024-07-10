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跨部會油汙應變演習 海委會：提高應對突發情況能力

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲今天上午實際登船，到高雄外海督導演習。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午實際登船，到高雄外海督導演習。記者王勇超／攝影

海委會主委管碧玲今天出席「113年中油大林廠外海浮筒漏油緊急應變實兵演習」，管碧玲表示，今天的演習採取海陸空3D作業方式，動員14個海洋汙染緊急應變作業專業團隊，共有15艘船艇、直升機、無人機各1架及逾200人參與演習，希望能及時發現存在的問題和不足，進行修正和改進，提高應對突發情況的能力和技能。

海委會表示，過往數年，曾發生數起因極端氣候而導致的海洋汙染。特別是2021年高雄大林外海浮筒漏油事件，造成高雄、屏東等地海洋生態遭受影響。

海委會說，同年10月27日行政院指示，應強化各部會分工，權責分工部分應依災害防救法的概念及原則，分為減災、整備、緊急應變及復原，應按此程序進行準備，海委會隨即修訂「重大海洋汙染緊急應變計畫」，並獲行政院核定執行，隨後於112年完成海洋汙染防治法修訂，且嚴格查核相關事業單位，確保其落實緊急應變計畫，將汙染危害減至最少。

海委會說，今天的演習由海洋委員會邀集內政部、交通部、高雄市及屏東縣政府，與中油公司共同在高雄外海3浬的大林廠外海浮筒實際演練，以提升海汙災害應變能量。

這次實兵演習舉辦的目的，是模擬中油大林廠2號外海卸油浮筒輸油管線破裂導致海洋汙染，各公私部門於第一時間組成汙染清除應變團隊，驗證相關應變作業流程。

海委會主委管碧玲實際登船，到高雄外海演習區，督導相關人員進行海上及西南海岸敏感區域油污染應處演習。

管碧玲說，她感謝每位參與者同心協力的合作，勉勵藉由這次演習，再一次周延的檢驗應變處理方式與過程，並呼籲國人減少海洋汙染，共同守護台灣海洋環境。

海委會今天在高雄外海3浬的中油大林廠外海浮筒，模擬輸油管線破裂導致海洋汙染，進行實兵演練。圖／海委會提供
海委會今天在高雄外海3浬的中油大林廠外海浮筒，模擬輸油管線破裂導致海洋汙染，進行實兵演練。圖／海委會提供
中油人員說明演練內容。記者王勇超／攝影
中油人員說明演練內容。記者王勇超／攝影

海委會 海洋汙染 演習

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