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高雄彌陀漁港碼頭沉陷、鋼筋裸露 2.9億改善工程將啟動

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫後，去年底完成細部設計作業後，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業。圖／邱志偉辦公室提供
彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫後，去年底完成細部設計作業後，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業。圖／邱志偉辦公室提供

高雄彌陀漁港已使用30餘年，碼頭出現破損及沉陷狀況，水下的主梁保護層也有剝落及鋼筋裸露、強度不足，高雄市海洋局3年前提出改善計畫後，中央漁業署補助5成經費、共1060萬，去年底海洋局完成細部作業後，預計下半年動工，後年可以完工。

彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫，去年底完成細部設計作業，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業，招標發包作業如果順利預計今年下半年工程將可以啟動，工程規劃從碼頭西北側進行第一期工程，並依序逐段改建，預計後年可以完成整建工程。

彌陀漁港長年使用，碼頭有多處沉陷、破損及主梁保護層剝落、鋼筋裸露鏽蝕嚴重狀況，改建工程預計費時3年、分段改善，施工期間漁船可以正常靠泊裝卸漁獲，未來完工後將能提供漁民安全且平穩的靠泊碼頭；海洋局計畫將原本的棧橋式碼頭結構，更改為板樁碼頭，可增加碼頭耐久性，讓漁船靠港作業會更安全。

立委邱志偉爭取漁業署核定工程經費共2.89億元，他指出，彌陀漁港是小而美的港口，去年在漁業署針對全台漁港舉行「金鑑漁港」環境評鑑，獲得最高三星級漁港的肯定，在港區的海岸光廊整建完成後，也已經是北高雄重要的觀光景點之一，彌陀的漁會及漁民對於港區環境營造非常用心，因此碼頭整建也需要急起直追，盡快改建完成，提供漁民一個安全的作業環境。

高雄彌陀漁港已使用30餘年，碼頭出現破損及沉陷狀況，水下的主梁保護層也有剝落及鋼筋裸露、強度不足，高雄市海洋局3年前提出改善計畫。圖／翻攝自來趣彌陀GotoMituo臉書
高雄彌陀漁港已使用30餘年，碼頭出現破損及沉陷狀況，水下的主梁保護層也有剝落及鋼筋裸露、強度不足，高雄市海洋局3年前提出改善計畫。圖／翻攝自來趣彌陀GotoMituo臉書
彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫後，去年底完成細部設計作業後，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業。圖／邱志偉辦公室提供
彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫後，去年底完成細部設計作業後，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業。圖／邱志偉辦公室提供

漁業署 漁民 碼頭

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