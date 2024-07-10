高雄彌陀漁港已使用30餘年，碼頭出現破損及沉陷狀況，水下的主梁保護層也有剝落及鋼筋裸露、強度不足，高雄市海洋局3年前提出改善計畫後，中央漁業署補助5成經費、共1060萬，去年底海洋局完成細部作業後，預計下半年動工，後年可以完工。

彌陀漁港改建工程在3年前由海洋局提出改善計畫，去年底完成細部設計作業，漁業署核定補助工程經費，海洋局目前正在進行招標作業，招標發包作業如果順利預計今年下半年工程將可以啟動，工程規劃從碼頭西北側進行第一期工程，並依序逐段改建，預計後年可以完成整建工程。

彌陀漁港長年使用，碼頭有多處沉陷、破損及主梁保護層剝落、鋼筋裸露鏽蝕嚴重狀況，改建工程預計費時3年、分段改善，施工期間漁船可以正常靠泊裝卸漁獲，未來完工後將能提供漁民安全且平穩的靠泊碼頭；海洋局計畫將原本的棧橋式碼頭結構，更改為板樁碼頭，可增加碼頭耐久性，讓漁船靠港作業會更安全。