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身障小天使秀手藝 勝利之家膳工坊推出鮮奶吐司

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。圖／勝利之家提供
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。圖／勝利之家提供

屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響，連續兩周末將在勝利星村夏日快閃，讓大家認識這群身障小天使的烘焙技藝。

勝利之家主任陳秀琴說，膳工坊有7名身障者，今年夏季推出全新產品鮮奶吐司，新品由患有先天視覺障礙、擁有藍帶甜品師證照的甜品職人李侑昌（岡山Wowの店主理人），與屏東萬丹丹醇研選所生產鮮奶研發新品。

陳秀琴說，鮮奶吐司強調健康與美味，也讓大家對身心障礙者工作能力的重視與認同。產品研發過程，李侑昌帶領膳工坊團隊，從選材到烘焙，每個環節都細心指導，確保每一片土司的品質和口感都達到最佳。

陳秀琴說，今年研發新品除鮮奶土司外，也有今年初推出抹醬厚片吐司有6種口味。產品類型從以往餅乾到研發新品吐司，從定點銷售到與網路商城團購合作，獲小家庭青睞，回購率高，抹醬厚片吐司又以燻雞乳酪、經典奶酥這兩款口味最熱銷。

屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。圖／勝利之家提供
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。圖／勝利之家提供
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，抹醬厚片吐司有六種口味，推出半年，回購率高。記者劉星君／攝影
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，抹醬厚片吐司有六種口味，推出半年，回購率高。記者劉星君／攝影
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。記者劉星君／攝影
屏東基督教勝利之家附設膳工坊今年推出新品，與藍帶甜品師李侑昌、屏東在地鮮乳丹醇鮮乳推出新品鮮奶土司，試賣就獲熱烈回響。記者劉星君／攝影

吐司 屏東 身障者

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