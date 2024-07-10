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高市偕日方辦「2024台日大港水果祭」 8月鮮甜登場

中央社／ 高雄10日電

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之9日首度拜會高雄市長陳其邁，雙方也將於8月24、25日共同舉辦「2024台日大港水果祭」，邀民眾屆時一起到高雄享受台日水果的鮮甜滋味。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，片山和之9日首度拜會陳其邁，雙方就未來深化台日交流領域交換意見。

陳其邁表示，台日長年友好，在經貿、農業、觀光、文化、教育等領域都有非常密切交流，尤其高雄更是台灣對日本最友善的城市，歡迎更多日本企業到高雄投資，也邀請片山時常到訪高雄。

高市府深化台日合作，今年也首度攜手日本台灣交流協會，將在8月24、25日共同舉辦「2024台日大港水果祭」，邀請國內外民眾屆時都到高雄流行音樂中心的海風廣場，一起享受台日水果的鮮甜滋味。

「我39年前曾經訪問高雄，今日再訪，真的感受到高雄蛻變」，片山表示，高雄不僅城市發展進步，許多日本企業也落腳高雄，樂見與高雄持續開展各項合作；片山也說：「目前日台關係非常良好，台灣是日本極為重要的夥伴與朋友。」

「2024台日大港水果祭」將於8月24、25日在海風廣場登場，有日本空運來台的當季水果，還有水果風味的飲料甜點及冰品都將納入活動，讓國人更了解台日農產品特色，也是台日農產品貿易發展密切的具體展現。

日本台灣交流協會 水果 陳其邁

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