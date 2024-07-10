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不忍「馬爺爺」孤單離去 善心人士籌錢辦告別式

中央社／ 高雄10日電
高雄市關懷毛孩動物協會表示，有幾名善心人士不忍愛貓成癡的英國籍「馬爺爺」馬凱杰（圖）孤單離去，願籌錢規劃簡單告別式。圖／翻攝自馬爺爺臉書
高雄市關懷毛孩動物協會表示，有幾名善心人士不忍愛貓成癡的英國籍「馬爺爺」馬凱杰（圖）孤單離去，願籌錢規劃簡單告別式。圖／翻攝自馬爺爺臉書

愛貓成癡的英國籍「馬爺爺馬凱杰8日下午過世，讓許多人感到不捨；高雄市關懷毛孩動物協會今天表示，有幾名善心人士不忍爺爺孤單離去，願籌錢規劃簡單告別式，時間確定後會公告。

高雄市關懷毛孩動物協會今天在臉書（Facebook）發文表示，「其實去年底馬爺爺住院，我們就預期到，他根本沒辦法出院了」，長期營養不良加上環境關係，馬爺爺多次各種感染，有幾個月完全是依靠抗生素撐過。

高雄市關懷毛孩動物協會表示，馬爺爺無法進食還要插鼻胃管灌食，又容易引發肺部發炎，「看他躺在病床上真的很難過，但我們都無權要求拔管或不裝呼吸器，因為只是朋友而已。」

高雄市關懷毛孩動物協會指出，馬爺爺來台30幾年，雖然在海外曾有子女，但是根本沒有人知道他的子女們在哪個國家，畢竟他們失聯很多年，是否還在世上也不知道，社會局曾試著聯繫英國與加拿大找尋親人，但都沒有下文。

高雄市關懷毛孩動物協會表示，現在馬爺爺只能在冷凍櫃等待火化，原本社會局配合的慈善單位並沒有規劃公祭，但「有幾名善心人士不忍爺爺在最後一刻孤單離去，願意籌錢自費規劃一個簡單的告別式，等確定時間後會公告」。

「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）是英國人，1984年前後因緣際會到台灣，愛貓成癡，曾在高雄市林園區收容多達200隻貓咪，晚年因年事已高，無力照顧，才陸續將貓咪送養，8日下午過世，讓許多人感到不捨。

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