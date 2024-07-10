睽違10年歷時2年手造 蘭嶼舉辦大船下水儀式

睽違10年，蘭嶼東清部落今天起至12日將舉辦大船下水儀式，這艘10米長大船歷時2年純手工打造。當地族人也提醒觀禮遊客，勿干擾儀式，並配合相關規定。

蘭嶼東清部落（Iranmeylek）10日至12日將進行大船下水儀式，今天晚上蘭嶼鄉公所率先舉辦晚會，11日開始禮芋布置、中午殺豬，傍晚傳統歌謠吟唱迎賓及祈福；12日上午傳統舞蹈表演和拋船，大船下水試航。

蘭嶼東清社區發展協會理事長陳雯珊今天透過新聞稿表示，10至12日舉辦「10人拼板舟大船下水祭儀系列文化傳承活動」，這次重頭戲為歷時近2年、純手工打造10公尺長大船下水典禮，舉辦為期3天的下水祭儀活動，遊客將有機會見證動魄人心的拋船儀式、甩髮舞與下水典禮，一同為新船祈福，感受獨特的雅美（達悟）族傳統盛事。

陳雯珊表示，活動由「社團法人臺東縣蘭嶼鄉東清社區發展協會」主辦，作為台灣唯一的離島原住民族，海洋文化一直是雅美（達悟）族人生命中最重要的一部分，10人拼板舟大船從籌劃、採集材料到製作完成，皆由部落族人共同完成，前後耗時近2年。

陳雯珊表示，傳統拼板舟製作利用不同木材特性，使用21片（小船）或27片（大船）木材組成，從古至今乘載了族人的生活，是造就一切延續的「生命之舟」。

3天活動中，由蘭嶼鄉公所與東清社區發展協會接力舉辦，邀請眾多歌手與族人展演的蘭嶼之夜、雅美族生活體驗計畫、手工藝品展售等，亦有依循傳統舉行的儀式，期間可見分贈禮芋與禮肉，由部落耆老帶領吟唱迎賓與祈福古調至天明等珍貴文化重現。

12日大船下水當日，部落婦女將展現迎賓禮杖舞、頭 （甩）髮舞等經典舞碼，而部落男子將著丁字帶傳統服飾，進行蠻阿威Manhawey（勇士相互鼓舞、振奮）、拋船、下水試航等一系列儀式，精彩可期。

東清社區發展協會特別提醒，這次祭儀預計吸引遊客觀禮，大船下水是獨特的傳統文化，非一般展演活動，請民眾觀禮時勿干擾儀式進行，如有攝影愛好者可提前向協會申請攝影證，而未來協會也將持續推動更多文化活動，為保存和傳承雅美（達悟）族文化貢獻力量。