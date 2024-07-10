屏東3D「上天下海」旅遊超夯 玩家敲碗加開梯次縣府這麼說

一次可滿足「上天下海」的屏東3D旅遊嘉年華，抓住戶外休閒玩家的心，7至8月4梯次遊程限量220名，也可自由選擇，很快搶購一空，參加首梯次的遊客，從天空玩到地面再潛入海底，遊程中驚喜連連，直呼CP值高，相約明年見；對於玩家敲碗加開梯次，縣府交旅處說，現還有少量單日遊行程，因空域申請要預訂，錯過只能等明年。

屏東3D旅遊嘉年華將於7至8月登場，縣府安排3天2夜「超遊感」輕旅行遊程，以搭超輕航機、飛行傘、水肺潛水和單車遊，一次滿足戶外休閒活動玩家「飛上天、走下地、游入海」，從屏南一路玩到屏北，自由購及套裝行程上月開放線上報名，限量220名，套裝行程原價超過2萬元，體驗價只要6990元，很快搶購一空。

從台北市來的吳姓遊客得知活動資訊後立刻揪團報名5至7日首梯次，他說，好友都熱愛戶外休閒生活，「超遊感」結合超輕航機、飛行傘、水肺潛水、自行車等項目，從空中俯瞰屏東的美麗風光，在高空中感受一場視覺盛宴，再潛入墾丁海底世界盡情遨遊，探索海洋生物的神秘世界，還騎單車漫遊，深度了解原民文化、東港迎王平安祭典故，感受屏東獨有的文化魅力，是自由行無法預約的內容，物超所值。